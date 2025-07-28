中國銀樓數千萬首飾被洪水沖走 有人竟帶探測儀尋寶

警方在銀樓外拉起封鎖線。（擷取自極目新聞）

2025/07/28 12:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西省吳起縣近日降暴雨，引發洪水灌進市區，多家商店進水，其中傳出有銀樓近20公斤、價值上千萬人民幣（約新台幣4200萬元）的金銀飾品被沖走。洪水退去後，有人帶金屬探測儀在店家附近搜尋金飾；但有網友質疑店家謊報，以騙取保險金。

綜合媒體報導，事發25日，銀樓老闆葉先生說，其在吳起縣有3間店鋪，受災的店內擺有手鐲、頸鏈、耳環、吊墜等金首飾，還有鑽戒、玉器、銀首飾等。由於夜間有人住店值守，平常下班前，金銀首飾未收納集中存放，仍擺放在櫃檯內。

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7月25日上午8時許，因洪水突襲須緊急撤離，店內的金銀首飾來不及收拾。撤離時，河水很快就湧入店內，水深1公尺多高，店門被洪水沖開。

洪水退去後，葉先生發現店內貨櫃及櫃檯內的金銀首飾被沖走，保險櫃也消失不見。報警後，警方在店門口拉起警戒線，派人值守、管控現場，目前只尋回幾個貨櫃。據初步統計，店內近20公斤金銀首飾被沖走，按照最新金價，價值上千萬元人民幣。

誇張的是，洪水退去後，不少人聞訊趕來撿「黃金」，有居民疑似在淤泥中撿到金銀首飾，但無人主動歸還，還有人拿著金屬探測儀地毯式尋找。

針對有聲音質疑該銀樓「虛報騙保」，葉先生強調，銀樓是他家開的，並沒有為黃金購買保險，不存在虛報騙保的情況。「我們家黃金是進貨時就交錢了，幾千萬花得都是自己家的錢。」葉先生表示，目前因為損失巨大，父母都很焦急。

據報導，當地公安局已介入調查，盡可能鎖定撿拾人員，勸導他們歸還，拒不歸還者，將依法追討，「商戶受災已經很嚴重了，不能趁火打劫」。

洪水退去後，店內清晰可見淹水痕跡，滿目瘡痍。（擷取自極目新聞）

遭遇洪災前，銀樓的首飾都擺放在櫃檯。（擷取自極目新聞）

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