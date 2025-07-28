美阿肯色州夫婦遇害 州長強調追捕絕不罷休

近期剛搬到阿肯色州西北部的柯林頓和克里斯滕遭到殺害。（擷自X@JLRINVESTIGATES）

2025/07/28 12:13

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國當局27日聲稱，一對近期剛搬到阿肯色州西北部的夫婦，疑似帶著學齡女兒在魔鬼洞（Devil’s Den）州立公園徒步旅行時遇害。

根據《NBC News》報導，阿肯色州警方確認，受害者分別為43歲的柯林頓（Clinton David Brink）和41歲的克里斯滕（Cristen Amanda Brink）。警方表示，這對夫婦近期從外州搬到阿肯色州普雷里格羅夫（Prairie Grove）。

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阿肯色州警方聲稱，警方於26日下午3點前不久，接到魔鬼洞州立公園發生雙人謀殺案通知。公園位於普雷里格羅夫以東約19.3公里。

阿肯色州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）26日晚間說，州政府正與州警察和州立公園保持密切聯繫，努力抓捕嫌犯中。她強調，執法部門追捕絕不罷休，行動會持續到找到嫌犯並提出指控為止。

受害者分別為7歲和9歲的女兒，都沒有受傷，目前由家人監護。目前尚不清楚她們是否目擊凶殺案。

阿肯色州警方牽頭的追捕行動正在進行中。警方表示，嫌犯是一名中等身材男子，身穿深色長袖襯衫，搭配深色褲子，戴著深色棒球帽和露指手套。目前尚無關於嫌犯所用武器類型和犯案動機資訊。

阿肯色州警方補充，有人看到他駕駛一輛黑色轎車駛向魔鬼洞州立公園出口，車牌號碼被膠帶遮蓋。

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