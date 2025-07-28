為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    密西根州沃爾瑪持刀襲擊案 嫌犯面臨恐怖主義指控

    美國密西根州沃爾瑪發生隨機砍人案，至少造成11人受傷。（擷自Google街景）

    美國密西根州沃爾瑪發生隨機砍人案，至少造成11人受傷。（擷自Google街景）

    2025/07/28 12:13

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國密西根州當局27日表示，尋求對一名被控在特拉弗斯（Traverse）沃爾瑪實施持刀襲擊的42歲男子提起恐怖主義指控和11項意圖謀殺的襲擊罪指控。

    根據《美聯社》報導，密西根州特拉弗斯警察局警長謝伊（Michael Shea）指出，來自密西根州阿夫頓（Afton）的吉爾（Bradford James Gille）26日下午使用折疊刀刺傷5男6女，其中包括1名沃爾瑪員工。傷者年齡從21歲到84歲不等。

    謝伊聲稱，執法部門在26日下午4時43分左右接到報案。大約2分鐘後，1名副警長趕到沃爾瑪。謝伊說，副警長到達時，多名市民在停車場與吉爾對峙，阻止他繼續傷害他人並離開。警察將吉爾拘留後，沒有發生進一步事件。

    吉爾目前被關押在特拉弗斯監獄，他將在該處等待正式指控和提審，預計提審時間為27日或28日。謝伊表示，關於吉爾犯罪動機，目前仍尚待確定。

    另外傷者情況正在好轉當中。芒森（Munson）醫療中心表示，截至27日下午2點，2人傷勢嚴重，8人情況尚可，1人已出院。該醫療中心預計，所有傷者都能存活下來。

    密西根州總檢察長內塞爾（Dana Nessel ）27日下午指出，她感謝執法人員、緊急服務人員、芒森醫療中心的努力，他們的迅速行動成功挽救生命。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播