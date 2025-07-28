密西根州沃爾瑪持刀襲擊案 嫌犯面臨恐怖主義指控

美國密西根州沃爾瑪發生隨機砍人案，至少造成11人受傷。（擷自Google街景）

2025/07/28 12:13

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國密西根州當局27日表示，尋求對一名被控在特拉弗斯（Traverse）沃爾瑪實施持刀襲擊的42歲男子提起恐怖主義指控和11項意圖謀殺的襲擊罪指控。

根據《美聯社》報導，密西根州特拉弗斯警察局警長謝伊（Michael Shea）指出，來自密西根州阿夫頓（Afton）的吉爾（Bradford James Gille）26日下午使用折疊刀刺傷5男6女，其中包括1名沃爾瑪員工。傷者年齡從21歲到84歲不等。

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謝伊聲稱，執法部門在26日下午4時43分左右接到報案。大約2分鐘後，1名副警長趕到沃爾瑪。謝伊說，副警長到達時，多名市民在停車場與吉爾對峙，阻止他繼續傷害他人並離開。警察將吉爾拘留後，沒有發生進一步事件。

吉爾目前被關押在特拉弗斯監獄，他將在該處等待正式指控和提審，預計提審時間為27日或28日。謝伊表示，關於吉爾犯罪動機，目前仍尚待確定。

另外傷者情況正在好轉當中。芒森（Munson）醫療中心表示，截至27日下午2點，2人傷勢嚴重，8人情況尚可，1人已出院。該醫療中心預計，所有傷者都能存活下來。

密西根州總檢察長內塞爾（Dana Nessel ）27日下午指出，她感謝執法人員、緊急服務人員、芒森醫療中心的努力，他們的迅速行動成功挽救生命。

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