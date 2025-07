泰柬戰火奪33命！ 泰加油站、超商被炸毀 父痛失妻兒：只是想買零食

2025/07/28 11:47

〔即時新聞/綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境近期再度爆發激烈衝突,雙方炮火交鋒造成至少33人死亡,超過20萬人被迫撤離。泰國東北部四色菊府(Sisaket Province)成為重災區,一場突如其來的砲擊奪走一家三口性命,獨留父親康桑(Komsan Prachan)一人。

綜合外媒報導,24日衝突爆發當天,40歲的康桑接獲學校通知因戰事停課,老師請家長儘速接回學生。他與妻子倫格拉特(Rungrat)前往接回14歲女兒塔克薩托(Taksatorn)與8歲兒子龐薩帕克(Pongsapak),返家途中在離家約3公里的加油站短暫停留,倫格拉特帶著孩子們進入附設的7-Eleven超商購買零食,康桑則在車上等著。沒想到短短數分鐘後,一枚炮彈精準命中加油站,連同超商也被摧毀。

這場襲擊造成包括康桑的妻子與兩名子女在內共8人罹難,康桑僥倖逃過一劫。他悲痛表示,妻子是他生命的另一半,兩人青梅竹馬,一起讀書、工作,攜手共築家庭,「有他們在我的生命中是最大的祝福。」

目前,泰國方面通報已有20人死亡,包含13名平民與7名軍人;柬埔寨則確認13人罹難,包含5名軍人與8名平民。雙方都在緊急疏散邊境居民,撤離人數已突破20萬。四色菊府一座寺廟內,政府官員向避難民眾喊話,強調「安全優先」,並向罹難者家屬致上慰問,承諾發放撫卹金。然而,他們也坦言,金錢無法彌補失去親人的痛苦。

邊境地區曾於2008年與2011年發生類似衝突,但當地居民直言,這次情況遠比以往嚴重。52歲農民普拉西特(Prasit Saopa)坐在寺廟外無奈表示,家人當初以為只需短暫避難,沒想到戰火持續升溫。25日,他冒險返家取回基本物資,沿途穿越掩體,「村子像鬼城一樣,只剩砲聲。」儘管普拉西特的住家尚未受損,但周遭農地已有數十棵橡膠樹被毀,鄰近村莊亦有房屋遭殃。

為化解緊張局勢,泰國總理府昨(27)日發表聲明,代理總理普譚(Phumtham Wechayachai)將與柬埔寨總理洪馬內(Hun Manet)於今(28)日下午3時,在馬來西亞會晤,談判會議將由馬國首相安華(Anwar Ibrahim)主持。

