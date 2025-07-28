泰柬戰火奪33命！ 泰加油站、超商被炸毀 父痛失妻兒：只是想買零食

柬埔寨猛烈轟炸泰國邊境的加油站連帶摧毀附近的超商，導致康桑（Komsan Prachan）失去妻子和兩個孩子。（路透）

2025/07/28 11:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境近期再度爆發激烈衝突，雙方炮火交鋒造成至少33人死亡，超過20萬人被迫撤離。泰國東北部四色菊府（Sisaket Province）成為重災區，一場突如其來的砲擊奪走一家三口性命，獨留父親康桑（Komsan Prachan）一人。

綜合外媒報導，24日衝突爆發當天，40歲的康桑接獲學校通知因戰事停課，老師請家長儘速接回學生。他與妻子倫格拉特（Rungrat）前往接回14歲女兒塔克薩托（Taksatorn）與8歲兒子龐薩帕克（Pongsapak），返家途中在離家約3公里的加油站短暫停留，倫格拉特帶著孩子們進入附設的7-Eleven超商購買零食，康桑則在車上等著。沒想到短短數分鐘後，一枚炮彈精準命中加油站，連同超商也被摧毀。

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這場襲擊造成包括康桑的妻子與兩名子女在內共8人罹難，康桑僥倖逃過一劫。他悲痛表示，妻子是他生命的另一半，兩人青梅竹馬，一起讀書、工作，攜手共築家庭，「有他們在我的生命中是最大的祝福。」

目前，泰國方面通報已有20人死亡，包含13名平民與7名軍人；柬埔寨則確認13人罹難，包含5名軍人與8名平民。雙方都在緊急疏散邊境居民，撤離人數已突破20萬。四色菊府一座寺廟內，政府官員向避難民眾喊話，強調「安全優先」，並向罹難者家屬致上慰問，承諾發放撫卹金。然而，他們也坦言，金錢無法彌補失去親人的痛苦。

邊境地區曾於2008年與2011年發生類似衝突，但當地居民直言，這次情況遠比以往嚴重。52歲農民普拉西特（Prasit Saopa）坐在寺廟外無奈表示，家人當初以為只需短暫避難，沒想到戰火持續升溫。25日，他冒險返家取回基本物資，沿途穿越掩體，「村子像鬼城一樣，只剩砲聲。」儘管普拉西特的住家尚未受損，但周遭農地已有數十棵橡膠樹被毀，鄰近村莊亦有房屋遭殃。

為化解緊張局勢，泰國總理府昨（27）日發表聲明，代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）將與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）於今（28）日下午3時，在馬來西亞會晤，談判會議將由馬國首相安華（Anwar Ibrahim）主持。

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Cambodia attacked Gas station and Military base in Thailand



Claims that Thailand began shelling first and even dropped air bombs using F‑16 pic.twitter.com/toAfRxAV8P — Killer Cool ⚡ （@Killercool63） July 24, 2025

康桑（Komsan Prachan）。（路透）

康桑的妻子倫喬（Rungrat）及女兒塔克薩托（Taksatorn）。（路透）

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