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    美國肯塔基州女議員要求如廁平等 議會承諾推動翻新

    肯州議會大樓被指控如廁設施長期有性別不平等的問題，資料照。（美聯社）

    肯州議會大樓被指控如廁設施長期有性別不平等的問題，資料照。（美聯社）

    2025/07/28 11:28

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州多名女性議員近日指出，該州議會大樓如廁設施長期有性別不平等的問題，要求議會機關為此做出改善，議會機關承諾會推動翻新工程。

    《abcNEWS》報導，美國肯塔基州議會大樓3樓是參議院與眾議院議事廳的所在地，但裡面僅有2個女洗手間，卻要41名女性議員共同使用，在會議期間若要如廁則需要面臨錯過重要議題的風險，而男洗手間卻沒有這個困擾，不僅數量遠高於女洗手間，同時男洗手間內部還安裝揚聲器，使男性不會錯過重要議題。

    即使眾議長奧斯本（David W. Osborne）允許女性使用議事廳內的單人衛生間，但還是經常需要面臨排隊的窘境。民主黨眾議員威爾納（Lisa Willner）表示，觀察議會大樓設施後，很快就會發現這地方根本沒有考量女性而設計。

    伊利諾大學香檳分校建築學院榮譽教授安東尼（Kathryn Anthony）指出，乍看之下，或許討論廁所平等問題看起來很滑稽，但實際上這不只會造成膀胱不適的結果，由於該建築的設計反映長期以來的文化，如今的環境若是忽略另一方人的需求，那就會使這些人的權利受到剝奪。

    肯塔基州議會大樓已有155年的歷史，據了解，在當時的背景下，建造時確實沒有考慮有女性議員的情況。對於這些人的抗議，議會機關承諾會推動預算約3億美元（約88.42億新台幣）的翻新工程，內容將以增加女性洗手間為首要任務。

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