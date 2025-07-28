狠踩李在明橄欖枝！ 金與正嗆南韓：敵對本質不變沒什麼好談

北韓領導人金正恩的胞妹金與正。（美聯社）

2025/07/28 11:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明就職後，矢言改善與北韓關係，並釋出善意。北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正今天（28日）稱，北韓對南韓制定的任何和解政策或提議都「不感興趣」，重申今後不會和南韓面對面坐下來協商的立場。這是北韓對李在明政府上任以來，首次發表的正式聲明。

《美聯社》報導，金與正在官方媒體發布的聲明中表示，「我們再次明確表示，無論首爾採取何種政策、提出任何建議，我們都沒有興趣，也沒有見面的理由，也不會和南韓坐下來協商，因為已沒什麼好談。」

請繼續往下閱讀...

李在明政府自6月初上任後，為改善與北韓嚴重惡化的關係，停止對北韓前線廣播、採取措施禁止脫北者團體放飛攜帶反北韓傳單的氣球，並遣返了幾個月前乘木船漂流到南方的北韓人。

金與正稱，雖然李在明在執政的50多天裡多次說出緩和朝鮮半島緊張、改善南北韓關係等悅耳之言，但其盲目信從美韓同盟、針對北韓進行對抗的風格與歷屆政府並無太大差異。她還提到即將到來的美韓夏季聯合軍演，北韓一直將此視為入侵預演。

報導指出，金與正的評論再次顯示，北韓目前專注於與俄羅斯日益增長的合作，短期內無意重返與南韓和美國的外交談判。但專家也說，一旦俄烏戰爭接近尾聲，若北韓認為無法維持與俄羅斯的緊密關係，可能會改變路線。

對於金與正的談話，南韓《韓聯社》報導，南韓總統室強調，使和平永久紮根於朝鮮半島是李在明政府堅定的施政理念，政府將始終如一地採取相關行動，致力於建設不敵對、不生戰的朝鮮半島。

南韓統一部發言人具炳杉當天在中央政府首爾辦公樓舉行記者會表示，政府不會被北韓方面的表態所擾，將堅定不移地推動南北韓建立和解與合作關係、和平共處。

具炳杉說，金與正的談話正是北韓密切關注南韓對北韓政策的佐證，談話內容並無特別敵對或抹黑韓方的表述。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法