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    阿塞德政權垮台後 敘利亞9月首次舉行國會選舉

    敘利亞將於9月舉行國會選舉。圖為敘利亞臨時總統夏拉。（美聯社）

    敘利亞將於9月舉行國會選舉。圖為敘利亞臨時總統夏拉。（美聯社）

    2025/07/28 10:47

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕敘利亞負責組織選舉過程的機構負責人27日向該國媒體表示，敘利亞將於9月舉行國會選舉。自前總統阿塞德於去年12月在反抗軍閃電戰中倒台後，這將是敘利亞新政府執政後首次舉行選舉。

    根據《美聯社》報導，人民議會選舉高級委員會主席艾哈邁德（Mohammed Taha al-Ahmad）告訴《敘利亞通訊社》，選舉將於9月15日至20日舉行。

    210個席位中的三分之一將由臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）任命，其餘席位將透過選舉產生。

    選舉委員會的另一名成員達吉姆（Hassan al-Daghim）接受《Erem News》採訪時表示，敘利亞各省將設立選舉團，負責選舉民選席位。

    另外敘利亞南部蘇韋達本月初爆發宗派暴力衝突。貝都因（Bedouin）武裝部落與德魯茲（Druze）武裝人員的衝突，造成數百人死亡，並威脅敘利亞脆弱的戰後過渡期。選舉即將舉行之際，民眾對新政府看法因此事也日益分歧。

    敘利亞政府軍介入，表面上是為結束戰鬥，但實際上站在貝都因這邊。一些政府武裝人員處決德魯茲平民，並燒毀和搶劫房屋。

    以色列也進行干預，對敘利亞政府軍和國防部總部發動空襲，主張其行動是為了保護德魯茲少數民族。

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