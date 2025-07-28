野火威脅土耳其第四大城市 南歐努力應對火災

席捲土耳其數週的野火於27日威脅到第四大城市布爾薩。圖為消防員在布爾薩滅火。（美聯社）

2025/07/28 10:00

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕席捲土耳其數週的野火於27日威脅到第四大城市布爾薩（Bursa），造成2人死亡，還迫使3500多人逃離家園。希臘和保加利亞也與山火奮戰。

根據《美聯社》報導，布爾薩周圍森林覆蓋的山區夜間發生大火，將該市東郊夜空染成紅霞。土耳其林業部長尤馬克利（Ibrahim Yumakli）27日表示，1900多名消防員進行滅火後，布爾薩東北部村莊3515名居民已安全撤離。

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布爾薩市長博茲貝伊（Mustafa Bozbey）指出，1名消防員在工作中因突發心臟病身亡。當地媒體也說，1輛運水車墜入布爾薩郊外山溝，造成1人死亡與2人重傷。

尤馬克利聲稱，26日消防員共撲滅84起火災。他說，西北部面臨威脅最大，包括卡拉布克（Karabuk），該處自22日後一直有野火肆虐，19個村莊的1839人已被疏散。

希臘同樣深受野火影響。希臘消防員27日在西南部和基西拉島（Kythera）撲滅野火。此前26日一場大火才燒毀雅典北部郊區克里奧內里（Kryoneri ）。

另外在保加利亞與希臘和土耳其接壤的南部邊境，消防員奮力撲滅野火。保加利亞國家消防局局長賈爾托夫（Alexander Djartov）表示，目前有236處野火正在燃燒。他強調，政府已向歐盟夥伴尋求協助，預計捷克共和國、斯洛伐克、法國、匈牙利和瑞典飛機，將於27日趕赴現場。

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