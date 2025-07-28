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    沉默的屠殺 中國竟讓致命攻擊案在新聞中消失

    1名女子站在擺滿鮮花與蠟燭的「珠海市全民健身廣場」前，悼念2024年11月12日遭駕車衝撞事件中的死傷者。當時1名男子故意駕車衝入正在運動的人群，造成多人死傷。（美聯社）

    1名女子站在擺滿鮮花與蠟燭的「珠海市全民健身廣場」前，悼念2024年11月12日遭駕車衝撞事件中的死傷者。當時1名男子故意駕車衝入正在運動的人群，造成多人死傷。（美聯社）

    2025/07/28 09:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國近期頻傳隨機攻擊事件，但在共產黨當局高壓控制下，駕車衝撞或持刀傷人案遭噤聲處理，引發民間強烈不滿。根據《美聯社》調查，自去年11月珠海35死慘案後，北京高層已將「群體傷亡事件」納入言論管制範疇，不僅封鎖新聞，更刪除現場照片，導致網友怒吼「我們要真相」。

    這波資訊封鎖始於2023年11月，珠海1名男子因離婚糾紛駕車撞死35人引發高層震怒。習近平下令嚴防類似攻擊重演後，地方政府便不敢輕易對外通報。8天後，湖南1所小學發生休旅車衝撞案，30名師生受傷的數字，直到司機遭判刑後才曝光。

    地方政府為壓制爭議，頻以「簡訊快報」草草帶過。例如北京2起鄰近小學的衝撞案，官方通報皆刻意迴避關鍵事實，僅稱「擦撞」或「操作不當」，並未提及受害者為學童，現場照片更迅速遭網路刪除。

    但「蓋牌維穩」並非總是成功。今年5月山東滕州發生衝撞公車站事件，警方起初的沉默便激起網民怒火。連《環球時報》前總編輯胡錫進都罕見警告，此舉將嚴重侵蝕政府資訊公開的基本規範。

    《美聯社》指出，習近平時代的資訊審查持續擴大。史丹佛大學學者潘婕（Jennifer Pan）分析，當地方封鎖失效，中央為維繫合法性，才會選擇性釋出資訊。

    在官方採行「即時發聲、內容模糊」的新策略下，民眾的知情權持續被剝奪，正如網民所言：「我們不是要造謠，我們只是想知道發生了什麼。」

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