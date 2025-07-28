美國法院頒布禁令 阻止川普取消作家資助

美國紐約地方法院25日頒布1項禁令，阻止川普政府大規模取消給作家們的資助。（路透檔案照）

2025/07/28 10:34

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約地方法院於25日頒布1項禁令，阻止川普（Donald Trump）政府大規模取消給作家們的資助，理由是該行為違反美國憲法第一修正案。

據《美聯社》報導，紐約地方法院法官麥克馬宏（Colleen McMahon）25日宣布暫緩執行國家人文基金會（NEH）取消給作家們資助的行動，她表示，該基金會以打擊過於激進的「多元、平等及包容」（DEI）計畫等理由，終止有相關思想作家的資助，試圖將此類觀點驅逐，已違反美國憲法第一修正案（美國公民享有宗教、言論、新聞、集會和請願5項自由）。

請繼續往下閱讀...

麥克馬宏補充，法院不會否認政府有權力將國家人文基金會的補助集中在其他項目上，重新調整資源屬於該機構的自由裁量範圍，但這並不包含違反憲法第一修正案，因此決定阻止這項行動。

美國總統川普自上任以來便大刀闊斧進行政策改革，其中1項計畫包含終止NEH對含有DEI思想作家的援助。在法院宣布完禁令後，美國作家協會首席執行官拉森伯格（Mary Rasenberger）於26日指出，此次判決令人感到振奮，當基本權利和自由受到威脅時，法院將介入並保護人民應得的權利與自由。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法