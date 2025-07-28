一手停火一手殺人！以色列宣布人道暫停 同日轟炸26名領糧百姓

加薩民眾在社區廚房排隊搶領捐贈食物，一名婦女情緒激動，高舉鍋具吶喊求援，反映飢餓壓力與援助混亂場景。（美聯社）

2025/07/28 08:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕在加薩飢餓危機惡化與國際壓力升高下，以色列軍方於27日宣布，將在加薩三個人口稠密地區實施每日10小時「戰術暫停」，以利人道物資進入。然而，就在宣布當天，以軍空襲仍造成至少41名巴勒斯坦人死亡，其中26人是在領取援助物資時遇難，引發外界批評這項措施流於表面功夫。

據美聯社報導，以軍表示，這項暫停將自每日上午10時至晚間8時，在加薩市、迪爾巴拉（Deir al-Balah）與穆瓦西（Muwasi）等地執行。總理納坦雅胡聲稱，此舉將確保「最低限度」的人道援助進入。然而，巴勒斯坦官員與國際組織普遍認為，此舉缺乏實質幫助，甚至具有掩飾軍事行動的意圖。

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哈瑪斯官員馬梅爾達維（Mahmoud Merdawi）直言，以色列只是試圖挽救其國際聲譽。加薩衛生部高層布爾什（Muneer al-Boursh）則批評：「如果所謂的休戰無法真正拯救生命，那只是又一次對受困人民的背叛。」

人道困境持續升溫。許多加薩民眾冒險尋求援助，但結果卻可能是死亡。一名母親哈蘇納（Sabreen Hassona）在獲得1公斤白米後說：「我來為孩子們領麵粉，他們已經超過一週沒吃過了。」也有家長在空投混亂中，擔心孩子被援助物資砸傷。許多人空手而歸，更有人在混亂中喪命。

聯合國世界糧食計畫署（WFP）指出，加薩約有50萬人處於近乎饑荒的狀態。世界衛生組織（WHO）資料則顯示，僅7月就有63人死於營養不良，其中包括24名五歲以下孩童。

雖以色列指控哈瑪斯挪用援助資源，但援助受限主因仍是以方持續封鎖。聯合國人權辦公室指出，自5月以來，已有逾千名巴勒斯坦人，在以方支持的援助站周遭，因試圖領取食物遭以軍擊斃。

對瀕臨崩潰的加薩民眾而言，這場「戰術暫停」既未解除封鎖，也無法穩定供應物資，更無法遏止死亡。表面的人道行動，反而更突顯他們身處人道崩潰邊緣的絕望現實。

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