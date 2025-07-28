餓到吃海草、體內驗出永久化學品 北極熊面臨新威脅

一頭戴著GPS項圈的母熊在麻醉後與牠的幼崽依偎在一起。科學家透過這種高風險的「冰上健檢」，採集樣本以監測汙染物影響，為北極熊的未來尋找一線生機。（法新社）

2025/07/28 08:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕據法新社報導，為了揭開全球最大陸地食肉動物的生存秘密，挪威科學家數十年來在北極冰原上，為北極熊進行著高風險的田野調查。他們的最新發現，描繪了一幅喜憂參半的複雜景象。

在挪威與北極點之間的斯瓦巴群島（Svalbard），挪威極地研究所（NPI）的專家們，40年來持續追蹤北極熊的健康與動向。在全球暖化速度比其他地區快上3至4倍的北極，這項工作至關重要。

請繼續往下閱讀...

整個調查過程相當驚險。獸醫須先從直升機上用麻醉槍射中北極熊，待其沉睡後，團隊迅速降落為母熊戴上GPS項圈、更換電池，並植入能全年記錄體溫與心率的監測器。科學家還會採集脂肪樣本，用於分析其壓力水平，以及體內是否積聚了如PFAS等「永久化學品」。

這項長期研究帶來了三大核心發現。首先，隨著海冰消退，當地約300隻北極熊的飲食正被迫改變。首席科學家阿爾斯（Jon Aars）指出，牠們除了捕食海豹，也開始獵捕馴鹿、偷食鳥蛋，甚至啃食無法提供能量的海草。

其次，體內汙染物正在變化。生態毒理學家勞蒂（Heli Routti）表示，好消息是，得益於國際管制，許多傳統汙染物濃度已下降；壞消息則是，汙染物種類正在增加，如今在北極熊體內能檢測到更多種類的化學物質。

最後，北極熊展現了驚人的適應力。阿爾斯分析，儘管海冰融化嚴重，但只要能在僅剩3個月的狩獵期內捕食到足夠海豹，牠們就能獲得全年約7成能量，這或許是其狀況「比我們擔心的要好」的原因。研究員布蘭切-特（Marie-Anne Blanchet）也認為，北極熊的長壽使其能不斷學習適應。然而，科學家也警告，這種適應能力存在極限，未來仍不容樂觀。

挪威極地研究所的科學家正是在這樣廣袤的北極冰原上，追蹤北極熊的蹤跡。牠們的每一步，都可能牽動著科學家對氣候變遷與生態適應的理解。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法