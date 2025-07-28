美商務部長：8/1開徵對等關稅不會延期

2025/07/28 04:15

〔中央社〕美國商務部長盧特尼克今天表示，美國對於在8月1日最後期限向貿易夥伴開徵對等關稅的立場堅定，而且不會延期。

法新社報導，盧特尼克（Howard Lutnick）告訴福斯電視網（Fox）節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）：「所以不會延期、再無寬限期，8月1日，關稅已經確定，它們（指各國關稅）將會施行，海關將會開始收這筆錢，出發囉。」

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他表示，對等關稅開徵後，總統川普仍然願意繼續進行商討。川普今天在蘇格蘭（Scotland）與歐洲聯盟官員展開磋商。

川普與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會談後宣布達成貿易協議，歐盟輸美產品關稅降至15%，歐盟並同意對美採購價值7500億美元（約新台幣22兆元）能源並額外投資6000億美元。

在此之前，英國、越南、印尼、菲律賓、日本已與川普政府達成協議。

他們同意的稅率通常高於美國自從4月以來對大部分國家課徵的基準關稅10%，不過遠低於川普政府揚言若未達成協議將會祭出的稅率。1140728

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