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    首頁　>　國際

    美中瑞典談判　南華早報：關稅休兵將再延長3個月

    2025/07/28 03:30

    〔中央社〕香港「南華早報」報導，根據兩方的知情人士指出，北京和華府28日在瑞典斯德哥爾摩展開貿易談判時，可望將關稅停火期再延長3個月。

    「南華早報」（South China Morning Post）報導，中國和美國5月同意於繼續貿易談判同時，相互停止大部分高額關稅90天。這項暫停措施將於8月12日到期。

    這些消息人士指出，這兩大經濟體進行第3輪貿易談判期間，雙方將闡明各自針對主要癥結點的看法，例如美國對中國工業產能過剩的憂心，但是不會達成任何具體突破。

    其中一名消息人士指出，可望的關稅停火延長90天期間，兩國將承諾不會再向對方加徵關稅，也不會以其他方式升高貿易戰局勢。

    據3名了解北京立場人士指出，之前雙方在日內瓦和英國倫敦商討「緩和情勢」，不過中國代表團在新一輪會談時還將就芬太尼（fentanyl）相關關稅問題向美國總統川普的貿易團隊施壓。

    川普3月時以北京未盡力遏止芬太尼流入美國為由，對中國進口商品加徵20%關稅。

    在芬太尼議題上的進展是否足以使其放寬關稅具有正當性，華府沒有就此表態。中方在斯德哥爾摩回合談判時，可能針對這方面的門檻尋求美方提出更明確說明。1140728

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