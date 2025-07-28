女權是禁忌？中國脫口秀表演遭中共警告

自稱「房主任」的50歲中國農村婦女樊春麗，最近在脫口秀節目中爆紅，卻引起中共宣傳部門注意，指她企圖挑起性別對立。（取自微博）

2025/07/28 06:25

〔國際新聞中心／綜合報導〕最近1名自稱「房主任」的50歲中國農村婦女，在愛奇藝出品的脫口秀節目「喜劇之王單口季」中，以「信息中心主任」、「柯基丈夫」的逗趣敘事，將30年婚姻裡的家暴、病痛、女性困境，解構成讓網友「笑著笑著就哭了」的表演，在網路上引發廣泛迴響，不料卻引起中共宣傳部門的注意，發表評論指控部分內容攻擊男性，企圖挑起性別對立。

中共浙江省宣傳部20日發表評論，雖未具體指名，但強調脫口秀部分內容正從思想碰撞的場域，「滑向情緒輸出的戰場」，不僅不利於群體理解，甚至成為「挑起激化性別對立的催化劑」。

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美國有線電視新聞網（CNN）和香港「南華早報」報導，來自山東農村的「房主任」（本名樊春麗），在1場表演中講述她遭丈夫家暴，訴請離婚時卻因父母覺得丟臉，而拒絕給予支持。她告訴觀眾，自己選擇親手改變命運，2023年加入脫口秀俱樂部展開新事業，2024年離婚，並爭取到2個女兒的撫養權。

浙江宣傳部評論指稱，本應是情緒解壓閥的脫口秀，在某些情況下卻成為挑起甚至激化性別對立的催化劑；創作者在保持批判銳度的同時，必須在「冒犯」與共鳴之間「努力找到一個微妙的平衡」，包括如何「建設性冒犯」，「批判當然可以，但應致力於指向建設性討論，而非為了搞笑就圍著性別對立打轉」。

該評論引發網友不滿，有「微博」用戶留言質疑：「光說事實就挑起男女之間的對立？」，「一旦從女性角度討論某件事，就會被貼上性別對立的標籤，這不是太敏感了嗎？」

報導指出，中國政府過去10年來不斷打壓女權運動，最引人注目的是2015年，一群女性因計畫發起公共交通反性騷擾抗議而被捕，後來被稱為「女權五姊妹」。

儘管當局並未全面封殺社群媒體上的溫和討論，電影中也偶爾會出現女權主題—只要不構成行動號召。但房主任的身分—農村出身、經濟拮据、學歷不高，可能加深了官方對她走紅的疑慮，並帶來額外審視。

倫敦政經學院（LSE）研究女權的傳播學教授孟冰純指出，房主任是一個來自農村的中年女性，而不是那種典型的城市自由派女權菁英，「這似乎顯示，與性別議題、儒家父權價值相關的不滿和怨氣，可能比當局願意承認的更為普遍。」

傳統社會規範有時與政府法令一樣嚴苛。去年底，中國電商巨頭京東由於邀請開創性女脫口秀演員楊笠參加直播帶貨，引發抵制。帶頭抵制者顯然仍記恨楊笠5年前那句經典調侃「他明明這麼普通，卻那麼自信」（即所謂的「普信男」）。京東最終道歉，並與楊笠解約。

在影視產業任職的女權主義者「弦子」指出，能播出的「段子」已經相當溫和，因為涉及中國女性權益的話題，包括暴力與性騷擾，會觸及政府的不作為，極為敏感。

她認為，隨著浙江官方評論出爐，愛奇藝之類的串流平台在壓力下，可能逐步刪減相關內容，「如果平台覺得這個話題受觀眾歡迎，可能會想辦法以其他形式呈現，但如果因為政府關注導致脫口秀被審查，那就很難繼續做下去。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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