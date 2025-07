英每日電訊報：英國近年最強硬表態「準備為台灣而戰」

英國《每日電訊報》27日在官網首頁刊出以「英國『準備為台灣而戰』(Britain "ready to fight" over Taiwan)」為題的報導。(圖翻攝自The Telegraph官網)

2025/07/28 06:46

首次上稿 00:33

更新時間 06:46

陳定瑜/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕近年台海局勢受國際高度關注,隨中國國家主席習近平下令2027年做好攻台準備的時間表迫近,加上中共不斷升高軍事活動,各國擔心一旦爆發就會衝擊全球的熱戰真的發生,民主陣營紛紛站隊發聲挺台、強調台海和平穩定的重要性。而英國國防大臣希利(John Healey)週日突然強硬表態,若台海爆發衝突,英國已做好「投入戰鬥」的準備,引發外界熱議!

英國主流媒體《每日電訊報》(The Telegraph),27日在官網首頁刊出以「英國『準備為台灣而戰』(Britain "ready to fight" over Taiwan)」為題的報導。內文指出,英國皇家海軍「威爾斯親王號」(HMS Prince of Wales)27日抵達澳洲,準備與美、澳等盟國展開聯合軍演,而臣希利在威爾斯親王號停靠澳洲達爾文港(Darwin Port)時,與澳洲副總理馬爾斯(Richard Marles)一同登艦召開記者會,而他也是在該場記者會上發表該強硬宣示。

希利被問到英國會採取何種具體行動幫助包括台灣在內的區域夥伴去抵禦中國日益擴張的軍事威脅時,他明確表示:「如果最後真的走到要開戰這個地步,英國和澳洲將毫不猶豫的並肩作戰。我們正透過聯合演習強化備戰能力,只有做好這些準備,才能夠有效震懾對手。和平是靠實力去維持的,而我們的實力來自於盟友的支持。」

《每日電訊報》直言,這是近年來英國政府高層針對台海情勢所做出最明確且最強硬的表態,在此之前英國政府之前一直避免公開表態一旦台海爆發衝突,英國是否會直接介入。且希利也直指中國在印太區域的威脅越來越大,中國解放軍不但已經佔領多個有爭議的島礁,還多次對周邊國家進行恐嚇。

不過希利也強調,英國最希望看到印太地區和平地透過外交管道解決紛爭。

英國國防大臣希利。(美聯社)

