大學學費最高飆漲42％ 中國一般家庭面臨沉重經濟壓力

2025年中國多所大學學費全面飆漲，雲南大學漲幅超過42%，讓許多家庭大喊吃不消。（彭博）

2025/07/27 22:45

〔編譯盧永山／綜合報導〕2025年夏季，中國的大學學費正式告別「5000元（人民幣，下同，新台幣2.1萬元）時代」，多所高校（大學）學費已陸續上調，有的大學學費漲幅驚人，預告了「萬元（新台幣4.2萬元）時代」的全面降臨。這場學費飆漲浪潮，正讓中國無數的一般家庭面臨前所未有的經濟壓力，並對高等教育的未來和社會流動性產生深遠影響。

根據《搜狐網》、《鳳凰財經》等媒體報導，2025年中國全國已有20多省上調高校學費，平均漲幅10%至15%，部分地區如上海、四川、吉林漲幅甚至達20%至35%。貴州大學將大學部學費從5000元（新台幣2.1萬元）上漲至6500元（新台幣2.7萬元），漲幅30%。雲南大學從4200元（新台幣1.7萬元）漲至6000元（新台幣2.47萬元），漲幅超過42%。北京工業大學則逼近9000元（新台幣3.7萬元）。

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與此同時，民辦高校學費漲得更兇，上海中僑藝術類大學部學費年費4.3萬元（新台幣17.7萬元），南京傳媒學院播音專業上漲1萬元，總費用直逼5萬元（新台幣20.6萬元）。研究機構「智谷趨勢」發表的文章指出，這筆費用幾乎相當於二、三線城市一般員工半年到1年的工資。對比中國國家統計局數據，2024年城鎮居民人均可支配收入中位數為4萬9302元（新台幣20.3萬元），鄉鎮居民為1萬9605元（新台幣8.1萬元）。這意味著，一個孩子1年的大學學費，足以掏空一個普通家庭的全年薪資。

近年來，中國的學歷持續貶值，但學費卻在飆漲，主要是因為大學生數量的爆炸式增長。從1999年開始，高校連年擴招，升學率從4%飆升到近60%，大學生人數從1999年的150萬人，到2025年的1222萬人，增加了近8倍。

學費飆漲的背後，也凸顯中國大學日益加劇的財政壓力。2025年中國教育部的高教撥款為1143億元（新台幣4699億元），卻比2024年下降了約4.7%。這意味著在高校畢業生數量再創新高、民辦學校加速擴張之際，中央財政對高教的「蛋糕」反而變小了。 這場財政壓力隨之傳至省屬、市屬高校，使得教學預算日益依賴學費維持。某高校財務處人士說：「有些科系的培養成本，不漲價根本活不下去。」

為彌補資金缺口，有些公辦大學開始將「資源」視作產品出售，包括：將服務收費化，例如圖書館、體育館、停車場按小時計費。進行多元化創收，例如建立科技園區、產業集團，搞工程、簽合約、拿地建樓。將教學大樓的命名權「標價出售」，例如北京清華大學透過教學樓冠名籌得超8億元。

與此同時，民辦高校則採取「擴招+高價+低成本」的模式加速擴張。目前中國全國高校總數超3000所，其中民辦高校佔比四分之一。這些民辦學校背後多為盈利性教育集團，淨利潤率驚人，如中教控股和宇華教育的淨利潤率分別高達38.7%和47.2%，遠遠超過多數製造業公司。對這些民辦學校而言，一個學生讀4年投入的十多萬元，已成為「穩定的現金流」。

在學費飆漲的同時，中國大學生正經歷著「學歷通膨」的嚴酷現實。從1999年高校連年擴招以來，升學率從4%飆升至近60%。大學生人數從1999年的150萬人增至2025年的1222萬人，翻了近8倍。與此同時，學生在大學4年的直接支出早已突破15萬元（包含學費、住宿費、生活費及其他雜費，新台幣61.7萬元）大關。

但更現實的是，中國社科院數據顯示，約33%的高校畢業生從事與專業無關工作；新浪教育報告提及，僅26%的人表示現工作與所學專業「吻合」。大量大學畢業生被迫投入靈活就業、營銷、服務等行業。「大學文憑不再保值」。

另外，高校畢業生的薪資水平不符預期。麥可思「2023屆就業藍皮書」顯示，應屆大學畢業生半年後平均月薪為6050元（新台幣2.49萬元），其中57.8%的月收入低於6000元（新台幣2.47萬元），僅有7%「破萬」，這遠低於許多城市白領的平均起薪線。

中國一般家庭拼盡全力供孩子考入大學，花費４年時間和至少15萬元的直接支出，以及沉重的機會成本，畢業後卻可能只拿到月薪5000元的工作。這場大學學費的暴漲，不再是一次簡單的調價，而是一場無聲的社會分層測試，深刻影響著中國家庭的未來選擇和社會流動性。

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