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    人咧？杜特蒂之子單挑警察總長 卻未現身擂台賽

    菲律賓前總統杜特蒂之子、納卯市代理市長塞巴斯汀（圖），想報「抓父之仇」。（取自塞巴斯汀臉書）

    菲律賓前總統杜特蒂之子、納卯市代理市長塞巴斯汀（圖），想報「抓父之仇」。（取自塞巴斯汀臉書）

    2025/07/27 22:11

    〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓前總統杜特蒂之子、現任納卯市（Davao）代理市長塞巴斯汀（Sebastian Duterte），向菲國警察總長托瑞（Nicolas Torre III）發起挑戰，要求2人「釘孤枝」以報「抓父之仇」，吸引眾多民眾看熱鬧。結果托瑞27日在擂台上等嘸人，但仍成功募得約2000萬披索（約1031萬台幣）的現金與物資，聲稱將用於賑濟颱風災民。

    今年3月，擔任刑事調查暨偵查組（PNP-CIDG）首長的托瑞，配合國際刑警組織（INTERPOL）要求，在馬尼拉逮捕被控在總統任內嚴重違反人權的杜特蒂。杜特蒂隨即被押送到荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）候審，托瑞則於6月晉升為警察總長。

    現年37歲的塞巴斯汀為此諷刺托瑞，是因為逮捕杜特蒂才升官，揚言找托瑞單挑，「如果要單挑，你不是我的對手」。

    55歲的托瑞欣然同意，並建議以慈善拳擊賽的方式進行，收入用於賑濟近來受到薇帕、范斯高、竹節草等颱風影響的災民，還高調發佈進行拳擊訓練的影片。

    這場拳擊賽27日在馬尼拉黎薩體育館登場，民眾一大早就排隊購票入場，包括許多警察，為托瑞加油。門票價格從100披索（約52台幣）到5000披索（約2579台幣）不等，據稱有超過2000人到場。菲律賓國家警署（PNP）還安排警隊樂團、警隊舞團演出，炒熱氣氛。

    由於塞巴斯汀並未到場，裁判直接宣布托瑞獲勝。事實上，塞巴斯汀26日宣稱，托瑞在未徵求他同意的情況下，訂下拳賽日期，但他27日「另有行程」，要求擇日再戰，時間可能是29日或30日。菲律賓媒體報導，塞巴斯汀幾天前已離境前往新加坡。

    托瑞在賽後的記者會上表示，此次門票收入約35萬披索，加上各界募款1630萬披索，以及一些企業捐贈的罐頭食品，總計價值約2000萬披索，將交予社會福利部和菲律賓紅十字會運用。

    托瑞（圖）在馬尼拉逮捕杜特蒂，稍後晉升為警察總長。（美聯社檔案照）

    托瑞（圖）在馬尼拉逮捕杜特蒂，稍後晉升為警察總長。（美聯社檔案照）

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