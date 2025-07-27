曝TikTok深受川普喜愛 美商務部長：國安因素必須賣給美國

美國商務部長盧特尼克指出，川普非常喜愛TikTok。示意圖。（路透）

2025/07/27 22:57

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今（27）日表示，總統川普（Donald Trump）非常喜愛知名短影音平台TikTok，但鑑於國安問題，TikTok的所有權勢必得移轉到美國人手中。

《路透》報導，盧特尼克在接受新聞節目「週日福斯新聞」（Fox News Sunday）採訪時直言：「總統真的很喜歡TikTok，他說了好多次，因為，你懂得，TikTok是一個跟年輕人溝通的好管道。」

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但盧特尼克話鋒一轉，「但我們要面對現實，你不能讓中國人擁有一個裝在1億支美國手機裡的app，這樣真的不妥。所以，它必須變成美國人的所有權、美國的科技、美國的演算法。」

盧特尼克補充說：「我知道總統對TikTok很有好感，前提是它能交到美國人手中的話。」

盧特尼克在節目上也談到了歐盟關稅議題，他指出，雖然歐盟有意達成協議，但關鍵在於歐盟必須向美方開放市場，以說服川普降低先前設下的30％關稅稅率。

盧特尼克點出：「問題在於，他們是否有提供川普總統一個條件夠好的協議，值得他在設下的30％關稅方面讓步。」

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