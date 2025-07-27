涉貪包養多名情婦還有私生子！少林寺方丈被捕 官方證實了

少林寺方丈釋永信遭逮捕接受刑事調查。（圖翻攝自微博）

2025/07/27 21:41

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聞名天下的「河南嵩山少林寺」爆醜聞！近日中網突然瘋傳少林寺方丈釋永信被逮捕接受調查，引發外界熱議。起初低調不願多做回應的寺方，今晚終於證實，驚曝釋永信涉嫌挪用資金、侵占寺產，甚至與多名女性有不正當關係並育有私生子，嚴重違反佛戒，正接受政府多個部門調查！

昨天（26日）開始中國網路上瘋傳少林寺方丈釋永信被逮捕，一度衝上話題熱搜，微博上還出現一則河南省開封市的公安局通報，指稱釋永信犯罪、違反佛門清規怕被捕，帶了34人（情人7人，子女21人，寺院工作人員6人）到上海想要偷都搭機逃往美國，但被相關部門攔截帶走。針對釋永信逃美傳聞，開封公安局已出面澄清，網傳通報是假的，呼籲網友不要再散播。

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不過釋永信確實因為犯罪被帶走接受調查。少林寺今晚8點左右透過官方微信公眾號證實：「少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金及寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查，有關情況將即時向社會公布。」

事實上，釋永信先前就已爭議不斷，他接下方丈後，成立少林寺武僧團、少林實業發展有限公司、少林影視公司等機構，對少林寺進行商業化的經營、推廣，讓不少痛批佛門淨地被搞得都是銅臭味。除此之外，早在2015年就有自稱是少林寺弟子的「釋正義」公開舉報釋永信有雙重國籍、包養多名情婦、和比丘尼誕下私生子等，不過河南省宗教事務部門當時宣稱有關檢舉均屬不實。

而釋永信也是出了名的會討中共歡心，對中國官方的宗教政策積極配合。2018年7月，中共授意各宗教「在宗教活動場所升掛五星紅旗」，釋永信積極表態要率先在少林寺升旗。同年8月27日，少林寺山門前便舉行了中國國旗升掛儀式，那是少林寺建寺1500多年來首次掛國旗。

少林寺官方證實釋永信涉嫌刑事犯罪、與多名女性發生不正當關係。（圖翻攝自少林寺微信公眾號）

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