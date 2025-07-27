疑「3架無人機」闖日本核電廠上空 警方緊急展開搜查

日本原子能管制委員會指出，位於日本九州佐賀縣的玄海核電廠，在昨（26）日晚間9點左右，被人目擊有不明物體突然出現在核電廠的上空，讓當地警方緊急展開調查。（資料照，路透）

2025/07/27 22:06

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本原子能管制委員會指出，位於日本九州佐賀縣的玄海核電廠，在昨（26）日晚間9點左右，被人目擊有不明物體突然出現在核電廠的上空，讓當地警方緊急展開調查。日媒指出，目擊者表示看到「3道疑似無人機的光」，然而截至目前為止，警方尚未尋獲無人機或操控者，全案仍在調查當中。

綜合日媒報導，26日傳出有不明物體入侵上空的玄海核電廠，事發當時場內的3號機與4號機，皆在正常運轉，事後也並未傳出設備異常、輻射量升高等情況。日本原子能規制委員會發言人表示，九州電力接獲通報後，立即派人前往廠區內巡視，不過並未在發現任何無人機或操控者的身影，也沒有發現廠區出現異狀。

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報導指出，日本法規嚴禁未經授權的無人機，在核電廠上空或周邊飛行。不過日本原子能管制委員會發言人在今（27）日表示，雖然這次情況很罕見，也有接獲民眾目擊核電廠上空出現「疑似無人機」的「3道光」，但是警方至今並未尋獲任何無人機的身影，目前九州電力與警方仍在全力搜尋與調查。

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