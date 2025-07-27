為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    疑「3架無人機」闖日本核電廠上空 警方緊急展開搜查

    日本原子能管制委員會指出，位於日本九州佐賀縣的玄海核電廠，在昨（26）日晚間9點左右，被人目擊有不明物體突然出現在核電廠的上空，讓當地警方緊急展開調查。（資料照，路透）

    日本原子能管制委員會指出，位於日本九州佐賀縣的玄海核電廠，在昨（26）日晚間9點左右，被人目擊有不明物體突然出現在核電廠的上空，讓當地警方緊急展開調查。（資料照，路透）

    2025/07/27 22:06

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本原子能管制委員會指出，位於日本九州佐賀縣的玄海核電廠，在昨（26）日晚間9點左右，被人目擊有不明物體突然出現在核電廠的上空，讓當地警方緊急展開調查。日媒指出，目擊者表示看到「3道疑似無人機的光」，然而截至目前為止，警方尚未尋獲無人機或操控者，全案仍在調查當中。

    綜合日媒報導，26日傳出有不明物體入侵上空的玄海核電廠，事發當時場內的3號機與4號機，皆在正常運轉，事後也並未傳出設備異常、輻射量升高等情況。日本原子能規制委員會發言人表示，九州電力接獲通報後，立即派人前往廠區內巡視，不過並未在發現任何無人機或操控者的身影，也沒有發現廠區出現異狀。

    報導指出，日本法規嚴禁未經授權的無人機，在核電廠上空或周邊飛行。不過日本原子能管制委員會發言人在今（27）日表示，雖然這次情況很罕見，也有接獲民眾目擊核電廠上空出現「疑似無人機」的「3道光」，但是警方至今並未尋獲任何無人機的身影，目前九州電力與警方仍在全力搜尋與調查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播