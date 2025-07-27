《華郵》：美防長對幕僚測謊揪洩密內鬼 白宮出面阻止

白宮得知赫格塞斯對幕僚測謊後，出面阻止。（歐新社）

2025/07/27 20:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯先前以國家安全資訊遭洩露為由，開除多名五角大廈高階官員，隨後又在商業通訊軟體Signal群組中談論對葉門叛軍「青年運動」的作戰機密，卻意外讓媒體提前得知，引起軒然大波。《華盛頓郵報》26日獨家披露，飽受批評的赫格塞隨後要求幕僚團隊進行測謊，試圖揪出洩密內鬼，但在一名與白宮關係密切的國防部顧問向白宮抱怨後，白宮已介入阻止相關舉措。

知情人士透露，赫格塞斯的團隊在4月間開始對部長身邊人士進行測謊，但身為資深顧問的韋佛（Patrick Weaver）在得知自己很快就要接受測謊時，憤而向白宮官員投訴此事。而一名與川普政府關係密切的有力人士隨即致電五角大廈，介入喊停測謊行動。韋佛來頭不小，憑藉移民問題上的強硬立場深獲川普信任，也與白宮副幕僚長米勒交情甚篤。韋佛也曾擔任共和黨國會幕僚，並在川普首次執政期間擔任白宮國家安全會議和國土安全部的助理，目前仍是防長助理。

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在白宮出面阻止前，赫格塞斯已在私人律師兼軍事助理帕拉托（Tim Parlatore）建議下，於數週內完成對多名幕僚的測謊。韋佛投訴前，專門研究如何打擊販毒集團及加強南部邊境安全的聯合勤務跨部門諮詢小組（JSIAG）成員已全數完成測謊，包括眾多特種作戰部隊人員及聯邦調查局（FBI）在內的聯邦機構代表。陸戰隊上校布瑞亞（Ricky Buria）也完成測謊，結果為「無法確定」（inconclusive），隨後在4月間向陸戰隊申請退休，獲任命國防部資深顧問。

此外，參謀首長聯席會議副主席、海軍上將葛拉迪（Christopher Grady）以及聯合參謀部主任、陸軍中將席姆斯（Douglas Sims）皆被赫格塞斯威脅必須接受測謊，而赫格塞斯隨後放棄將席姆斯升等為四星上將的計畫，即便參謀首長聯席會議主席凱恩和其他五角大廈高階官員都為席姆斯抱不平，認為席姆斯保持政治中立，值得獲得更好的待遇。

據報導，赫格塞斯的洩密調查始於3月，時任國防部幕僚長卡斯伯（Joe Kasper）在備忘錄中指出，必須徹底調查「未經授權披露國安資訊」一事，更指在調查時使用測謊儀符合法律和政策，最終將提交一份報告給防長。赫格塞斯4月解雇三名五角大廈高階官員，指控他們向媒體洩密，但3人提出異議，聲稱遭到誹謗。赫格塞斯團隊迄今尚未就相關指控提供任何證據。隨著風暴擴大，卡斯伯4月間主動辭職，轉任私人企業，但仍擔任五角大廈特別雇員。

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