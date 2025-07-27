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    中國北方暴雨7河川水量創紀錄 官方接連發布預警

    中國河北、山西、北京等省區連日暴雨，有7條河川出現有觀測紀錄以來最大洪水，並發布山洪災害氣象橙色預警。（圖擷自中國水利部微博）

    中國河北、山西、北京等省區連日暴雨，有7條河川出現有觀測紀錄以來最大洪水，並發布山洪災害氣象橙色預警。（圖擷自中國水利部微博）

    2025/07/27 20:23

    〔中央社〕中國水利部今天表示，受連日暴雨影響，至今天下午3時，中國北方的潮河、白河、灤河、蟻螞吐河、閃電河、南洋河、漕河等7條河川出現有觀測紀錄以來最大洪水，其他多條河川水位也持續上漲。官方已為此接連發布山洪、地質災害的橙色預警。

    央視新聞報導，因應河北、山西、北京等省區連日暴雨，中國水利部今天會商研判全國「雨水情形勢」，提出上述觀測結果。除上述7條河川的水量創紀錄外，位在北京郊區的密雲水庫，更出現每秒6550立方公尺的進水量，創下1960年啟用以來的最高紀錄，該水庫已在今天下午3時開始洩洪。

    中國水利部水文首席預報員尹志杰表示，在降雨可能持續下，北京北運河、永定河官廳山峽段，河北拒馬河、唐河、沙河等河川水位將明顯上漲，其他部分中小型河川水位則可能超過警戒線。

    有鑑於此，今天傍晚6時，中國水利部和中國氣象局聯合發布山洪災害氣象橙色（中國分級，僅次於致災可能性最高的紅色）預警，範圍包括北京北部、天津北部、河北北部的11個縣級行政區，其中包括北京市郊的密雲、平谷、昌平、懷柔、延慶等5區，並強調發生山洪災害可能性大。

    同一時間，中國自然資源部與中國氣象局也聯合發布質災害氣象風險橙色預警，範圍包括北京北部局部地區、河北中部和東北部局部地區，並強調發生地質災害的風險高；同時也對北京西南部和北部、天津北部、河北中部和東北部、山西東部、吉林中部、雲南西部發布黃色（次於紅色及橙色）預警。

    河北省是這波降雨的主要受災區，除阜平縣已有2人死亡、2人失蹤外，縣城內多達68個社區因積水損及供電而停電，直至今天下午才基本復電；而保定市、承德市也因豪雨導致數百座基地台受損，其中保定市目前仍有近1/3的受損基地台尚未修復；此外，河北省境內有3條高速公路因豪雨而封閉部分路段。

    北京市近日也連續降下暴雨，尤以郊區為甚，目前順義、懷柔兩區有部分路段因嚴重積水而告封閉。而平谷、懷柔、延慶、密雲等4區則在今天下午發布最高等級的暴雨紅色預警。

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