印度神廟踩踏悲劇！誤傳「電線掉落」驚慌逃竄6死35傷

2025/07/27 20:00

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度發生一起踩踏事件,當時大批信眾正沿著階梯前往北部哈瑞瓦(Haridwar)的Mansa Devi神廟參拜,突然傳出高壓電線掉落的謠言,引發現場驚慌逃竄,造成至少6人喪命、35人受傷。當時人潮正處於高峰,場面一度失控。

根據《The New Indian Express》報導,該處為通往Mansa Devi神廟的主要樓梯,通道狹窄且人流密集。事故發生於7月27日上午約9時30分,當時人群因聽信電線斷裂墜落的消息,爭相逃離原地,結果在階梯上相互推擠、跌倒,引發踩踏悲劇。事發後,大批救援人員與警方緊急趕赴現場,並將傷者送往鄰近醫院救治。

請繼續往下閱讀...

加瓦爾地區專員潘迪(Vinay Shankar Pandey)證實,事故共造成6人死亡,目前仍有多人在醫院觀察與治療中。哈瑞瓦警察局長杜巴爾(Pramendra Dobhal)指出,總計35人受傷,其中部分為重傷,已轉送設備更完善的醫療機構。他也到醫院慰問家屬,並下令加強人流管理。

Mansa Devi神廟位於Shivalik山丘,海拔逾500英尺,是哈瑞瓦五大朝聖聖地之一。雖然大型的Kanwar Mela已於7月23日落幕,但週末人潮仍未減,大批信徒與遊客湧入,造成神廟周邊擁擠異常。據悉,此次事故發生的路段雖常在節慶期間封閉以維安全,但當天疑似未執行管制,導致悲劇發生。目前該通道已被臨時封閉,後續責任歸屬與安全檢討將進一步調查。

