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    印度神廟踩踏悲劇！誤傳「電線掉落」驚慌逃竄6死35傷

    朝聖信眾在通往神廟的階梯擁擠逃竄，造成多人傷亡。（圖擷取自X@republic）

    朝聖信眾在通往神廟的階梯擁擠逃竄，造成多人傷亡。（圖擷取自X@republic）

    2025/07/27 20:00

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度發生一起踩踏事件，當時大批信眾正沿著階梯前往北部哈瑞瓦（Haridwar）的Mansa Devi神廟參拜，突然傳出高壓電線掉落的謠言，引發現場驚慌逃竄，造成至少6人喪命、35人受傷。當時人潮正處於高峰，場面一度失控。

    根據《The New Indian Express》報導，該處為通往Mansa Devi神廟的主要樓梯，通道狹窄且人流密集。事故發生於7月27日上午約9時30分，當時人群因聽信電線斷裂墜落的消息，爭相逃離原地，結果在階梯上相互推擠、跌倒，引發踩踏悲劇。事發後，大批救援人員與警方緊急趕赴現場，並將傷者送往鄰近醫院救治。

    加瓦爾地區專員潘迪（Vinay Shankar Pandey）證實，事故共造成6人死亡，目前仍有多人在醫院觀察與治療中。哈瑞瓦警察局長杜巴爾（Pramendra Dobhal）指出，總計35人受傷，其中部分為重傷，已轉送設備更完善的醫療機構。他也到醫院慰問家屬，並下令加強人流管理。

    Mansa Devi神廟位於Shivalik山丘，海拔逾500英尺，是哈瑞瓦五大朝聖聖地之一。雖然大型的Kanwar Mela已於7月23日落幕，但週末人潮仍未減，大批信徒與遊客湧入，造成神廟周邊擁擠異常。據悉，此次事故發生的路段雖常在節慶期間封閉以維安全，但當天疑似未執行管制，導致悲劇發生。目前該通道已被臨時封閉，後續責任歸屬與安全檢討將進一步調查。

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