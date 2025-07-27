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    俄軍宣布再奪烏東2村莊 烏克蘭未證實但稱激戰

    烏俄戰事仍未停歇，烏克蘭表示後勤中心波克羅夫斯克是目前的戰事焦點，圖為烏國發射火箭彈的畫面。（路透）

    烏俄戰事仍未停歇，烏克蘭表示後勤中心波克羅夫斯克是目前的戰事焦點，圖為烏國發射火箭彈的畫面。（路透）

    2025/07/27 17:36

    〔中央社〕俄羅斯國防部宣布，俄軍再奪下烏克蘭東部兩座村莊，其中一座位於第聶伯羅彼得羅夫斯克州，俄國聲稱部隊在該州已開始推進；烏軍未承認村落失守，但通報雙方發生激戰。

    路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在評估沿1000公里前線局勢時談到，後勤中心波克羅夫斯克（Pokrovsk）仍是戰事焦點。

    他也提到，烏克蘭部隊在蘇米州（Sumy）的北方邊境地帶取得「成功行動」；俄軍近幾週已在當地建立據點。

    路透社無法獨立證實俄烏雙方對戰場的陳述。

    另一方面，俄羅斯南部伏爾加格勒州（Volgograd）當局今天表示，烏克蘭無人機被摧毀後所掉落的碎片，造成當地部分地區的鐵路電力供應中斷，火車停駛。

    地方當局引述州長波夏洛夫（Andrei Bocharov）的說法在通訊軟體Telegram指出，這場襲擊未造成傷亡。

    俄羅斯國防部在Telegram宣布，空軍夜間在伏爾加格勒州摧毀9架烏克蘭無人機；俄軍夜間在俄國12州、克里米亞半島（Crimea）及黑海（Black Sea）總共擊落99架無人機。

    俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）在Telegram表示，伏爾加格勒市機場的航班午夜後不久暫停起降，直到今天上午仍未恢復運作。

    俄羅斯與烏克蘭3天前才在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）完成第3輪直接會談，儘管在持續交換戰俘與陣亡將士遺體方面取得進展，兩國未能就停火及安排雙方領導人會面達成共識。

    根據俄羅斯媒體今天的報導，克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說道，俄方傾向以政治和外交手段解決烏克蘭衝突，但遭基輔當局跟西方國家拒絕。

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