中國北方暴雨 河北山西傳死亡失蹤北京水庫洩洪

中國北方省市連日暴雨，陸續釀出災情。（圖擷自微博）

2025/07/27 17:18

〔中央社〕中國北方省市連日降下暴雨，陸續釀出災情。河北省阜平縣截至昨晚6時止已有2人死亡、2人失蹤，4.6萬人受災；山西省天鎮縣1輛客車今晨遭大水淹沒，車上12人全數失聯；北京市的密雲水庫進水量更因暴雨創歷史新高，在今天下午洩洪。

綜合央視新聞等中國媒體報導，位在河北省西部山區的阜平縣，25至26日連續兩天降下特大暴雨，創下該縣單日雨量歷史新高。自25日下午5時到26日凌晨1時，阜平縣平均雨量為140.5毫米，其中西莊觀測站更出現532毫米的驚人雨量，而這座觀測站也出現每小時145毫米的該縣歷史紀錄。

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阜平縣防汛抗旱指揮部今天表示，截至26日晚間6時，阜平全縣共有4萬6235人受災，其中死亡2人、失蹤2人，有1289戶共4655人被遷往安全地點。

除阜平縣外，離北京較近的河北省易縣，以及2023年出現嚴重洪災的涿州市，這幾天也連續降下暴雨。其中，易縣截至25日上午8時止，單日雨量高達逾440毫米，不但創歷史新高，且直逼以往一整年的雨量，導致縣城及郊區嚴重淹水；而涿州市近日的暴雨也導致境內不少地方淹水，讓不少民眾憶起2023年洪災的景象。

山西方面，據「山西新聞聯播」微信公眾號消息，今天清晨5時8分，山西省天鎮縣一輛載有12人的中型巴士在谷前堡鎮附近路段因暴雨失聯，疑似被大水冲走，車上12人目前均處於失聯狀態，目前當地官方正全力動員救災單位前往搜尋施救。

據報導，23日以來，山西北部、中部因暴雨造成多條河流發生洪水，且降雨仍在持續，當地官方並指「防汛救災形勢複雜嚴峻」。今早10時，大同、朔州、忻州、呂梁4個地級市的防汛應急響應從4級提升至3級，太原、陽泉等2個地級市也啟動防汛4級應急響應。

北京方面，近日受暴雨影響，密雲水庫上游進水量大增，最高流量達每秒6550立方公尺，已創歷史新高。為因應持續湧現的大量進水，管理單位在今天下午3時啟動洩洪，將水位降到防汛期最高水位以下。不少北京市民眾認為，這是密雲水庫自1960年建成以來，少見的幾次洩洪之一。

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