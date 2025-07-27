灌水國防預算？ 義大利興建軍民兩用跨海大橋遭抨擊

義大利即將在本土和西西里島之間興建一座跨海大橋，所需經費劃入國防開支，但批評者認為這只是徒增軍費的藉口。（路透）

2025/07/27 16:24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕義大利有意在相隔美西納海峽對望的本土和西西里島之間，興建「美西納大橋」，但預計將135億歐元（約4670億台幣）經費劃入國防預算，受到各界抨擊。然而，負責興建計畫的廠商保證，西西里大橋的軍事意義並非紙上談兵。

美國政治新聞網站《Politico》歐洲版25日報導，美西納海峽最窄處僅3.1公里，但一直沒有跨海大橋。義大利政府去年1月終於批准跨海大橋的建設計畫，並由美西納海峽公司（Stretto di Messina）拿下設計、建設與營運特許權。

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義國政府將經費計入國防開支，受到批評者抨擊，認為這座橋在軍事用途上毫無意義，只是羅馬當局假裝增加國防預算的手段。對此，美西納海峽公司澄清，該橋的軍事構想並非無稽之談，「美西納海峽大橋計畫從一開始，就旨在滿足民用交通和武裝部隊的戰略機動需求」。

該公司補充道，目前的設計允許大橋能讓坦克等重型軍用車輛通行。基礎設施部部長薩爾維尼（Matteo Salvini）表示，負責審批大型計畫的政府機構將在7月底前批准美西納大橋計畫。

義大利長期以來一直是北約組織（NATO）軍費不足的國家，去年國防支出僅佔國內生產毛額（GDP）的1.49％，遠低於北約先前設定至少佔GDP2%的目標。更糟的是，上個月北約峰會同意設立新的軍費目標，即到2035年國防支出佔GDP的5％，以應對俄羅斯日益增長的威脅。

將美西納大橋視為軍事支出，將使義大利更容易達到要求。不過，該計畫仍必須符合北約標準。

美西納海峽公司表示，美西納大橋符合歐盟的「軍事機動行動計畫」，該計畫旨在加強車輛和軍事人員在跨歐洲交通網絡框架內快速移動，「這座橋就是其中一部分」。該公司補充說，該橋的道路尺寸符合北約的分類要求，「確保最重的軍用車輛安全通行，毋須進行結構調整」，並且鐵路部分將能夠「用標準平板車運送重型軍用車隊」。

義大利民眾對這座規劃已久的大橋應該具有軍事用途的想法，也是強烈反對。本月稍早，600多名教授、研究人員和大學教職員工致函義大利總理梅洛尼，稱該計畫的軍事用途是「謊言」，「美西納大橋從一個對貨運和客運至關重要的計畫，突然變成一項重要的戰略性軍事基礎設施，並斷言這是『歐洲和北約所渴望』，這是謊言」。

信中還說，這座橋「並非設計為軍事或軍民兩用計畫，也從未打算將其做為軍民兩用計畫，之前的規劃中沒有提及國防用途，軍方也沒有參與設計」。再者，義大利南部的鐵路網也不適合運輸武器彈藥，繼續透過海運運輸更合理。

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