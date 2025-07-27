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    哭了！ 美軍二戰諾曼第102歲老兵 終於等到成年禮

    美國二戰諾曼第老兵特倫斯，明年即將迎來從未舉辦過的成年禮。（美聯社）

    美國二戰諾曼第老兵特倫斯，明年即將迎來從未舉辦過的成年禮。（美聯社）

    2025/07/27 16:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國二戰老兵特倫斯（Harold Terens），於1944年6月6日諾曼第登陸時負責維修戰機，今年8月6日他即將迎來102歲大壽，不過慶祝派對提前在7月26日舉行，他透露自己還有一個目標快要完成了，那就是他從未經歷過的成年禮。

    據《美聯社》報導，特倫斯表示，他的母親是波蘭裔猶太教徒，但來自俄羅斯的父親很反對宗教，父母在彼此讓步之下，決定幫1個兒子辦猶太成年禮，另1個兒子（特倫斯）就不辦了。

    特倫斯說，他之前某天和《CNN》主播布里澤（Wolf Blitze）聊到這件事，指稱自己想要在103歲時舉行成年禮，剛好有個在五角大廈服務的拉比（rabbi，猶太教宗教導師）聽到對話內容，便提議明年幫特倫斯在五角大廈辦儀式。

    特倫斯於諾曼第登陸當天，見證了隊上一半的飛行員都為國捐軀，二戰結束後，他和首任妻子瑟瑪（Thelma）於1948年結婚，雙方牽手70年直到瑟瑪2018年過世為止，2人育有2個女兒、1個兒子、8個孫子女和10個曾孫子女。

    特倫斯於2024年6月諾曼第登陸80週年紀念活動時，回到諾曼第和96歲的斯維林（Jeanne Swerlin）再婚。特倫斯被問到長壽秘訣時，指稱如果能學會如何減少壓力就可以活得比較久，但90％還是看運氣。

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