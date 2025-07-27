目標推翻德黑蘭！伊朗流亡王儲：已號召5萬名叛逃者

伊朗流亡王儲芮沙．巴勒維表示，他為德黑蘭政權叛逃者創建的一個安全平台，已號召逾5萬人註冊。（法新社）

2025/07/27 15:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕伊朗已故國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子、現居美國的芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）表示，已有5萬名伊朗叛逃者聯繫他，請他協助推翻德黑蘭政權。

美國政治新聞網站《Politico》歐洲版26日報導，芮沙．巴勒維1個月前宣布正在為伊朗叛逃者創建一個旨在協調推翻德黑蘭政權的平台。根據一位知名的伊朗政權反對者表示，目前至少有5萬名來自德黑蘭政權和軍隊內部的官員在該平台上註冊，

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芮沙．巴勒維受訪強調，註冊人數「有數萬人，最新估計至少超過5萬人，甚至更多」，但這些數字仍有待查核。他的團隊正在努力與伊朗軍隊、準軍事部隊和安全部隊的關鍵人物建立聯繫，這些人可能在推翻最高領袖哈米尼及建立一個新國家的過程中發揮作用。

芮沙．巴勒維表示，他們每週都會收到更多註冊數據，訊號非常強烈，我們收到巨大的反饋。團隊也將打鐵趁熱，推出一個單獨的平台，供一般伊朗公民註冊加入全國反政府運動。

此外，芮沙．巴勒維也表示，他26日將在德國慕尼黑召集至少500名反對派支持者參加會議，其中包括活動人士、藝術家和運動員。他表示，這次會議將是自革命以來在國外舉行的反德黑蘭運動中最多元化的集會之一。

芮沙．巴勒維提議，如果德黑蘭政權垮台，他將領導伊朗的民主過渡期，但批評人士表示，他在海外46年的時間裡，並未盡力團結伊朗反對派。也有人認為，身為伊朗最後一個王室流亡成員，他並非再次執政的合適人選。

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