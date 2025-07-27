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    捷克人熱愛10坪以下「微型公寓」 需求大增56％

    布拉格房價持續上升，促使愈來愈多人們犧牲空間換取價格優惠，令「微型公寓」需求飆升。（歐新社）

    布拉格房價持續上升，促使愈來愈多人們犧牲空間換取價格優惠，令「微型公寓」需求飆升。（歐新社）

    2025/07/27 15:49

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕捷克《布拉格國際廣播電台》近日報導，不斷上漲的生活成本正在改變捷克買房者的偏好，愈來愈多人正在考慮購買「微型公寓」，面積在16至30平方公尺之間（5至9坪之間），今年第2季的需求飆升56％。

    據報導，在住房成本持續上升的背景下，捷克民眾生活方式更加節儉。根據房地產平台Sreality.cz數據，微型公寓市場的平均上架不到2個月就會售出，比去年縮短41％，即減少1個多月。

    在需求推波助瀾下，微型公寓成為銷售最快的房地產類型，但也導致價格進一步上漲。目前，捷克的公寓價格比去年同期上漲16％。新房買家平均每平方公尺（約0.3坪）需支付超過8.1萬克朗（約11.4萬台幣）。

    Sreality.cz房地產經理孔崔許（Hana Kontris）解釋，縮減房屋面積需求，以換取更合理的價格，是當今房地產市場的趨勢，尤其是在首都布拉格。她說：「微型公寓是布拉格的一個熱門話題，這座城市的房價非常昂貴，因此許多有意購買公寓的人會考慮最實惠的選擇，通常是最小的公寓面積。」

    據了解，布拉格房屋每平方公尺（約0.3坪）的價格仍是全國最高，約14.1萬克朗（約19.8萬台幣），比去年上漲12％。不過，漲幅最大的是摩拉維亞-西里西亞（Moravian-Silesian）地區，潛在買房者面臨的價格比去年上漲26％。

    孔崔許認為，這種房價通膨現象很大程度是由需求驅動，加上房貸利率下降刺激購屋熱情，進而促使賣家以更高的價格出售房產。

    因此，儘管公寓租金在一年內上漲9％，但仍相對實惠。例如，在布拉格，一間「2+kk」（2間房+1個與房間相通的廚房）的公寓月租金為2萬2170克朗（約3萬1240台幣），一間3+kk（3間房+1個與房間相通的廚房）的公寓則約3萬5560克朗（約5萬108台幣），但一間60平方公尺（約18坪）的同類公寓，30年貸款平均每月須負擔4.3萬克朗（約6萬592台幣）。

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