美式咖啡害蛀牙？ 專家曝水分流失助長滿口細菌

韓國慶熙大學牙科醫院教授金賢貞（김현정）表示，冰美式不但具高酸性，還有利尿作用，過量飲用恐讓口腔更乾，助長細菌繁殖。示意圖。（法新社）

2025/07/27 17:27

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕酷暑當道，許多人靠冰美式與冰淇淋降溫，尤其南韓人愛喝美式咖啡出了名，但南韓專家提醒，這些習慣若搭配水分流失，恐導致唾液分泌減少，使口腔更乾燥，進而提高蛀牙風險，甚至連牙周組織都可能受損。

根據《韓國時報》報導，蛀牙是牙齒表面的琺瑯質被酸性物質侵蝕後產生孔洞的病變。平時唾液可中和酸性、保護牙齒，但當氣溫過高造成身體脫水，唾液分泌量減少，就會削弱這層天然保護。韓國慶熙大學牙科醫院教授金賢貞（김현정）表示，冰美式不但具高酸性，還有利尿作用，過量飲用恐讓口腔更乾，助長細菌繁殖。

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金賢貞指出，蛀牙菌與糖分結合後會製造有機酸，腐蝕牙齒並造成蛀洞。夏天是高糖水果、冰淇淋與汽水的高消費季節，因此更需留意糖分攝取與口腔清潔。她強調：「過度攝糖就像是在餵養蛀牙菌」。

此外，這些細菌還會影響牙齦健康。若食物殘渣未清除乾淨，細菌會形成牙菌斑，時間一久轉變為牙結石，導致發炎。金賢貞說，許多裝有植牙或假牙的患者容易以為不會再蛀牙而疏於照護，但其實更需警惕「植體周圍炎」，若發炎未控，甚至可能導致植牙鬆脫或脫落。

專家建議，最有效的預防方式仍是「正確刷牙」。與其拘泥刷牙次數與時間，更重要的是確實清潔牙齒各個表面。選用軟毛或中等硬度的牙刷，搭配牙線或漱口水使用，更能維持口腔健康。

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