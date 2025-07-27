南韓旅客行李藏「血淋淋生物屍體」 入境美國被檢疫犬揪出

隸屬CBP的K-9警犬巴基（Buckie）在美國西雅圖國際機場值勤期間，嗅出一名南韓旅客的行李有異狀，機場人員事後查出裡面裝有數袋血淋淋的青蛙屍體和生海參。（圖擷取自@CBP 社群平台「X」）

2025/07/27 16:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國海關暨邊境保護局（CBP）近日發布一起公告，指出一名南韓旅客入境西雅圖國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）時，因為行李被檢疫犬嗅出異狀而被攔下，機場人員打開行李後發現裡面裝著一批違禁物品，包含數袋血淋淋的青蛙屍體和生海參，這名乘客違法行為恐面臨民事或刑事責任。

綜合外媒報導，隸屬CBP的K-9警犬巴基（Buckie）在西雅圖國際機場值勤期間，搜出裝一個有異物的行李，持有人則是一名來自南韓的旅客。根據CBP公告指出，這名旅客被當場攔下，由機場相關人員打開其行李進行檢查，並搜出數個裝著不明物體的袋子，仔細檢查後，發現裡面竟裝著數隻留著鮮血的青蛙屍體和生海參。

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CBP表示，這名旅客還被查出夾帶其他的「不明物品」，目前這些物品已交由美國魚類及野生動物管理局（USFWS）做進一步的檢驗。報導指出，CBP的這項公告並未透露這起事件的具體發生日期與涉案旅客身份，也尚未說明這名為何會攜帶這些物品搭機，以及之後CBP會如何處罰這名違規旅客。

據悉，CBP被譽為保護美國安全的最前線，平時工作致力阻止任何受保護野生動物、潛在危險物品入境美國，除了避免疾病傳播、違反違國際貿易及野生動物保護法規，也防止威脅到美國農業與自然環境。CBP表示，運送野生動物會動物原材料產品到美國，事前必須符合嚴格的衛生和安全標準，還需受到嚴格監管和獲得特殊許可證。

另據報導指出，旅客若未事先向美國相關單位進行申報、獲得許可，就私自攜帶野生動物或動物原材料入境，不僅涉嫌違法，還會面臨民事處罰或刑事責任。CBP提醒，有些物品外表看似無害，但其實暗藏對美國公共衛生、生態環境和社區健康帶來危害，因此CBP會進行嚴格取締，也呼籲旅客出入境前確保攜帶物品不在違禁清單內。

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