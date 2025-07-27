希臘1週熱浪引爆野火 歐盟出手相救

雅典附近的克里奧內里村遭野火侵襲，當地居民逃到屋頂上等待救援。（路透）

2025/07/27 14:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕希臘已持續近1週的熱浪天氣，許多地區的氣溫超過攝氏40度，導致多地野火燎原。在雅典當局求援下，歐盟成員國陸續派出消防員和設備協助滅火。

《法新社》報導，希臘消防隊發言人瓦特拉科吉安尼斯（Vasileios Vathrakogiannis）26日表示，強風助長雅典西側的伯羅奔尼梭半島（Peloponnese）火勢，克里特島（Crete）、尤比亞島（Euboea）和基西拉島（Kythera）等地火勢持續蔓延，最嚴重一場發生在雅典以北30公里的卓索比吉村（Drosopigi），火勢摧毀民宅並迫使居民撤離。

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瓦特拉科吉安尼斯透露，當地過去24小時共發生52起野火，其中44起已獲控制，但「最艱難的時刻還在後頭」。他表示，希臘已透過RescEU機制請求歐洲協助，要求提供6架滅火飛機，以加強控制火勢。捷克消防單位也已加入援助行動，並展開滅火作業。

氣象預報員預測，大部分地區助長火勢的強風將在27日減弱，但警告基西拉島仍將面臨「令人擔憂」的大風天氣。27日清晨，由於火勢持續不斷，島上居民已收到疏散通知。該島副市長科姆尼諾斯告訴當地媒體ERT新聞，島上一半的地區已被燒毀，「房子、蜂箱、橄欖樹都被燒毀了，一座修道院目前處於直接危險之中」。

數十名消防員在3架直升機和2架飛機的支援下，正在撲滅基西拉島的大火。27日，2架義大利飛機抵達救援，捷克消防隊也已投入滅火。好消息是，預計從28日開始，高溫將逐漸消退。

連續1週超過攝氏40度高溫，導致希臘多地爆發野火。（路透）

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