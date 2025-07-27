波音又出包！ 美國航空客機起飛前突冒煙 179人緊急撤離逃生

美國航空一架波音737 MAX 8客機準備起飛時突發故障，機上人員被緊急疏散，紛紛順著氣墊滑梯撤離、在跑道上狂奔逃生，現場畫面看起來十分危急。（圖擷取自@highlymigratoryfishing IG，本報合成）

2025/07/27 14:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空（American Airlines）一架波音737 MAX 8客機準備起飛時，起落架疑似突發故障，導致機身底部冒出滾滾濃煙。從網上瘋傳的影片顯示，飛機緊急停止起飛作業後，173名乘客與6名機組人員被緊急疏散，紛紛順著氣墊滑梯撤離、在跑道上狂奔逃生，現場畫面看起來十分危急。

綜合外媒報導，根據美國聯邦航空總署（FAA）表示，這起事件發生在美國時間26日，美國航空一架航班編號AA3023的波音客機，原訂在下午1點12分從科羅拉多州丹佛國際機場（Denver International Airport）飛往邁阿密，不過這架客機在34L跑道起飛期間，機身底部起落架疑似發生故障，起飛前開始冒出濃濃黑煙。

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從社群平台流傳的影片顯示，陣陣黑煙從飛機底部不斷冒出，甚至可以看到火苗燃燒，大批乘客則一臉緊張地從氣墊滑梯滑下後撤離機身，還有人在逃生期間不慎跌倒，可見現場情況非常急迫。報導指出，丹佛消防局（Denver Fire Department）獲報後，緊急前往現場救援，並成功撲滅客機火勢。

另據FAA調查，事後機上所有乘客皆安全撤離，僅1人因輕傷送往當地醫治療，另有5人在現場接受救援人員評估後，確認他們無需進一步入院治療。美國航空事後發表聲明表示，客機的其中一個輪胎出現機械故障，目前客機已被停飛，接受維修團隊檢查，同時對乘客表達歉意，並保證會安排所有受影響旅客搭乘替代班機前往邁阿密。

報導指出，這起事件讓丹佛國際機場對尚未離開出發地的航班，實施約1小時的地面停飛措施，造成逾300架航班延誤。此外，美國航空在今年3月也曾有一架客機，降落丹佛國際機場發生故障起火，所幸無人員傷亡；FAA目前正對這次事件展開進一步的調查，以釐清起落架故障與發生火警的真正原因。

根據FAA調查，事後機上所有乘客皆安全撤離，僅1人因輕傷送往當地醫治療，另有5人在現場接受救援人員評估後，確認他們無需進一步入院治療。（路透）

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