赴峇里島旅遊要小心！今年狂犬病已致6死

印尼峇里島爆發了狂犬病疫情，今年已有6人死亡。圖為峇里島獸醫為小狗接種疫苗。（歐新社）

2025/07/27 12:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼觀光勝地峇里島是許多民眾出國旅遊的選擇之一，不過當地爆發了狂犬病疫情，包括巴東縣南庫塔（South Kuta）等多個熱門景區都被列入紅色區域，峇里省（主要轄區為峇里島）今年已有6人死於狂犬病。

據《南華早報》報導，巴東當局表示，轄下數個村落本月至少有1至2隻狗驗出了狂犬病，按照規定只要有1起確診就要劃為紅色區域，亦即疫情開始傳播、需要公衛單位緊急干預。

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目前南庫塔大部分地區已被列為狂犬病紅區，雖然犬隻咬人的案例並不多，但由於當地擁有大量流浪狗，因此狂犬病傳播給人類的可能性仍居高不下。

南庫塔受影響的熱門景點包括努沙杜瓦（Nusa Dua）、金巴蘭（Jimbaran）和俗稱南灣的Tanjung Benoa；巴東縣孟威（Mengwi）的佩雷雷南海灘（Pererenan Beach）、塞色（Seseh）也都有疫情。

據了解，峇里省全省截至3月底共發生8801起動物咬人事件，至少造成6人染病死亡。儘管峇里島每年都會進行疫苗接種活動，但自2008年以來狂犬病疫情還是反覆爆發，當局呼籲旅客避免接觸流浪狗或猴子，若遭到咬傷或抓傷最好立即就醫。

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