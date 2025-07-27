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    美國房東刺死6歲巴勒斯坦裔男童 在拘留期間身亡

    庫茲巴於2023年10月持刀襲擊了1名6歲巴勒斯坦裔美國男童，資料照。（美聯社）

    庫茲巴於2023年10月持刀襲擊了1名6歲巴勒斯坦裔美國男童，資料照。（美聯社）

    2025/07/27 12:48

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國1名房東於2023年10月持刀襲擊了1名6歲巴勒斯坦裔美國男童，造成男童身中26刀身亡，該名房東也因此被判處53年的監禁。而在24日傳出他在拘留期間死亡的消息。

    據《美聯社》報導，當年71歲的庫茲巴（Joseph Czuba）殺害年僅6歲的巴勒斯坦裔美國男童，並將其母親砍傷，原因只是他們信仰伊斯蘭教，據了解，當時以哈戰爭才剛開打，兇手犯案動機不排除是為了回應這場戰爭。

    據男童母親所述，當時2人是庫茲巴的房客，那天對方突然進屋襲擊自己，隨後朝向兒子砍26刀，甚至等到警方趕往現場時，發現刀還停留在男童體內，手段令人感到髮指，而庫茲巴在之後也被以謀殺、謀殺未遂以及仇恨犯罪被判處53年的監禁。

    24日傳出庫茲巴在拘留期間過世的消息，美國-伊斯蘭關係協會芝加哥辦公室負責人瑞哈伯（Ahmed Rehab）於26日指出，這個罪孽深重的殺人魔已死，但世間對伊斯蘭的仇恨仍存在，還有成千上萬的加薩人民因此受苦，因此這種仇恨必須消失。

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