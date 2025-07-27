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    美國航空空少在機上廁所偷拍少女 判刑18年6個月

    美國航空空服員湯普森在機上洗手間偷拍少女如廁，被判處18年6個月有期徒刑。（美聯社）

    美國航空空服員湯普森在機上洗手間偷拍少女如廁，被判處18年6個月有期徒刑。（美聯社）

    2025/07/27 11:03

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國航空空服員湯普森（Estes Carter Thompson III），先前試圖在機上洗手間放置手機偷拍14歲少女如廁，所幸女孩機警地發現並舉報，警方後續在湯普森的設備內找到其他未成年受害者影像，法院23日判處他18年6個月有期徒刑。

    據《美聯社》報導，湯普森於2024年1月在維吉尼亞州林奇堡（Lynchburg）被捕，警方追查後發現他除了試圖偷拍14歲少女之外，還曾在9個月的時間內拍攝4名未成年女孩機上如廁的過程，這些受害者的年齡介於7至14歲之間。

    波士頓法院審案法官科比克（Julia Kobick）痛斥湯普森的行為令人髮指，並讓女孩從此失去了純真，因此判處入獄18年6個月，出獄後還需接受5年的監管。

    湯普森之後將在北卡羅萊納州的巴特納聯邦醫療中心（Federal Medical Center, Butner，屬於聯邦監獄系統）服刑，預計會接受針對性犯罪者的治療。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    湯普森放置手機試圖偷拍。（美聯社）

    湯普森放置手機試圖偷拍。（美聯社）

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