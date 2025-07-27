車臣強人卡德羅夫驚傳溺水送醫急救 被指與普廷關係緊張

俄國轄下自治共和國車臣的領導人卡德羅夫（右）驚傳險些在土耳其溺斃。（歐新社）

2025/07/27 10:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）最鷹派盟友之一、俄國轄下自治共和國車臣的領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）驚傳險些在土耳其溺斃，他在水中失去意識沉沒，被發現後緊急在現場急救送醫。

綜合外媒報導，多家土耳其媒體爆料，車臣強人卡德羅夫日前險些在土耳其溺斃，他日前前往愛琴海度假勝地博德魯姆（Bodrum），他24日中午游泳時，突然感到呼吸困難，隨後失去意識沉入水面以下，他隨後被海岸警衛救上岸，進行現場急救，並被送往博德魯姆的一家醫院接受進一步治療，目前沒有生命危險。

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有土耳其媒體在25日發布多張卡德羅夫離開醫院的照片，照片中可見警車和救護車的身影，目前車臣當局未對土耳其媒體的報導發表評論。

現年48歲的卡德羅夫在2007年被普廷任命，在車臣掌政已18年，近日傳出這名車臣領導人的健康狀況迅速惡化，他曾在5月試圖辭職，普廷反對卡德羅夫由其17歲的兒子接任，卡德羅夫隨後收回他的聲明，強調將繼續作為「團隊成員」為普廷服務。

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