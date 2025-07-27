中國科研破冰船阿拉斯加現蹤 美海岸防衛隊急派偵察機監視

美國海岸防衛隊公開中國科研破冰船「雪龍2號」在阿拉斯加北方活動的照片。（圖擷取自美國海岸防衛隊「X」）

2025/07/27 09:53

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國海岸防衛隊（USCG）26日指出，海岸防衛隊25日在阿拉斯加海岸發現一艘懸掛中國國旗的科研破冰船「雪龍2號」，海岸防衛隊也對此派出一架C-130J遠程偵察機監視應對。

根據美國《CBS》報導，海岸防衛隊25日在阿拉斯加州的烏特恰維克（Utqiagvik）北方約466公里處發現「雪龍2號」，烏特恰維克位於阿拉斯加州最北端，同時也是美國地處最北的城市。美國國務院表示，「雪龍2號」位於美國的「延伸大陸棚」（Extended Continental Shelf，ECS）範圍內，海岸防衛隊強調，美國對於延伸大陸棚內的生物與非生物資源擁有專屬的保護與管理權。

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美國海岸防衛隊指出，海岸防衛隊是美國在北極地區唯一的水面存在力量，150多年來，美國人民持續依靠海岸防衛隊來維護美國主權及國家安全，並促進北極地區的經濟繁榮，目前透過「邊疆哨兵行動」（Operation Frontier Sentinel）持續兌現這項承諾。

美國海岸防衛隊北極區域指揮官李特（Bob Little）少將在聲明中表示：「美國海岸防衛隊與合作夥伴及其他機構密切合作，持續警戒並應對外國政府船隻在美國水域及其周邊的活動，以維護領土完整，並防禦惡意行為對主權利益的威脅。」

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