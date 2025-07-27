以色列空投物資到加薩 國際組織：將帶來其他嚴重問題

加薩居民艱難獲取捐贈食物，資料照。（美聯社）

2025/07/27 10:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍（IDF）今（27）日表示，已向加薩走廊空投人道救援物資，同時宣布，將為聯合國援助車隊開闢人道走廊，但有超過100個國際組織指出，此舉將會為加薩地區帶來其他嚴重問題。

綜合外媒報導，IDF聲稱，已向加薩走廊空投7包援助物資，裡面有包含麵粉、糖以及罐頭食品等物品，此外，之後也會開放人道走廊，讓聯合國援助車隊能進入加薩進行救援行動。

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關於空投行動引發諸多爭議，有超過100個國際援助組織與人權團體認為會引發其他問題。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）先前就曾說明，空投成本高昂且效率低下。

拉扎里尼補充，空投一旦過程中出現問題，將會直接殺死飢餓的平民，他認為，最好的方式為全面開放運輸通路，讓其他救援組織能使用車輛運送物資，更表明自己的組織有相當於6000輛卡車的物資等待進入加薩進行救援。

挪威難民理事會成員洛（Shaina Low）則警告，空投物資的地點容易出現誤差，若是最後投放至海中，民眾前往大海撿拾的過程容易發生危險，而投放至人口稠密地區，又可能會導致物資箱落下時砸到人，使這些數千噸重的食物將成為致命凶器。

據了解，當地居民也對空投物資表示擔憂，他們普遍認為這項行動不安全，並且極有可能對人以及他們所處的帳篷造成傷害，但現在又極缺物資，大部分的人都出現脫水和飢餓的症狀。

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