10萬年前告別式！以色列挖出「世界最老墓地」超震撼

在以色列的廷什梅特洞穴，考古學家扎德納（Yossi Zaidner，圖中坐者）與團隊，正小心翼翼地發掘一處可追溯至10萬年前的人類墓葬遺址。（美聯社）

2025/07/27 09:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列一處洞穴中出土的10萬年古人類遺骸，正為人類喪葬儀式的起源提供革命性新見解。根據美聯社報導，考古學家在「廷什梅特洞穴」（Tinshemet Cave）發現了世界最古老的墓葬遺址之一，這裡的骸骨被刻意擺放成胎兒姿勢，並伴隨儀式性物品，揭示了遠古祖先對死亡已有複雜思考。

耶路撒冷希伯來大學的考古學家扎德納（Yossi Zaidner）指出，這些可追溯至10萬年前的骸骨被小心地放置在坑穴中，呈現明確的「埋葬姿勢」。許多遺骸旁更伴隨著玄武岩卵石、赭色顏料等無實際用途的物品，部分材料甚至來自數百公里外，專家因此相信它們是古代儀式的一部分，用以紀念逝者。

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這項發表於《自然人類行為》期刊的研究，證實了先前在以色列北部的類似發現，並確立了墓葬行為在10萬年前已趨普遍。考古學家認為，當時做為歐非大陸橋梁的以色列，是尼安德塔人與智人等多個人類亞群的交會點，這種互動催生了珠寶、彩繪與墓葬等複雜的象徵性行為。

特拉維夫大學的體質人類學家赫什科維茨（Israel Hershkovitz）更進一步指出，史前墓地的概念極為重要，因其象徵著一種「領域宣示」。他認為，這種透過埋葬祖先來主張土地所有權的行為，至今仍在該地區產生深遠迴響，彷彿向鄰人宣告：「這片土地屬於我的父輩與祖先。」

考古人員正以精密工具，清理嵌在岩層中、已有10萬年歷史的古人類頭骨。（美聯社）

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