川普出手了！告知泰柬2國總理 不停火就沒有貿易協議

泰國與柬埔寨的衝突26日進入第3天，國際社會呼籲停火的壓力日增。圖為架有防空火砲的柬埔寨陸軍卡車。（法新社）

2025/07/27 06:14

〔國際新聞中心／綜合報導〕泰國與柬埔寨的衝突26日進入第3天，國際社會呼籲停火的壓力日增。美國總統川普26日在社群平台連續發文，聲稱他已和泰柬2國領袖通話，告知雙方若不停火，美國將不會與他們達成貿易協議。

川普聲稱，泰國代理總理普譚和柬埔寨總理韓馬內已同意立即會面，就停火事宜展開談判。但泰柬2國尚未予以證實。

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川普先和柬埔寨總理韓馬內通話，「討論停止與泰國的戰爭。我現在也要打電話給泰國代理總理，同樣請求實現停火，結束這場正激烈進行的戰爭。碰巧，我們正在與這兩個國家進行貿易談判，但如果他們仍在交戰，我們就不會與任何一方達成協議—我已經告訴他們這一點！」

川普強調，他正在努力為複雜局勢降溫，這場戰爭已有許多人喪生，「但它讓我聯想到過去巴基斯坦與印度之間的衝突，最終被成功地化解。」

約1小時後，川普再次發文，說他已和泰國代總理普譚通過話，「這是一場非常良好的對話。泰國和柬埔寨一樣，都希望立即實現停火與和平。我現在將把這個訊息傳達給柬埔寨總理。在與雙方交談之後，停火、和平與繁榮似乎是自然而然的結果。我們很快就會知道！」

接著，川普第三度發文，說他再次與柬埔寨總理通電話，「雙方都希望立即達成停火與和平。他們也希望能重返與美國的『貿易談判桌』（Trading Table），但我們認為在戰鬥停止之前，這樣做並不妥當。他們已經同意立即會面，並迅速達成停火協議，最終實現和平！…當一切塵埃落定、和平降臨之際，我期待與他們2國達成我們的貿易協議！」

泰柬2國長久以來的邊境爭端，24日升級為出動戰機、火砲、戰車與地面部隊的激烈交火。這場雙方多年來最血腥的衝突，迄今已造成至少33人死亡，另有多人受傷，近17萬人流離失所。

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