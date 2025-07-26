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    伊朗少數民族槍擊司法機關 至少6死22傷

    2019年2月14日，民眾撫棺哭泣哀悼1名死於伊朗希斯坦－俾路支省汽車自殺炸彈攻擊的伊朗革命衛隊成員。該攻擊犯案者據信是該省聖戰組織「正義之軍」。（美聯社檔案照）

    2019年2月14日，民眾撫棺哭泣哀悼1名死於伊朗希斯坦－俾路支省汽車自殺炸彈攻擊的伊朗革命衛隊成員。該攻擊犯案者據信是該省聖戰組織「正義之軍」。（美聯社檔案照）

    2025/07/26 23:25

    〔編譯張沛元／綜合報導〕伊朗東南部城市的1棟司法機關大樓26日遭遇槍擊，造成包括3名執法人員在內的至少6人死亡，另有大多為平民的至少22人受傷，犯案者據信是當地少數民族俾路支族（Baloch）的聖戰組織「正義之軍」（Jaish al-Adl）。

    根據伊朗司法當局新聞網站「米贊線上」（Mizan Online），遭遇「恐怖攻擊」的是希斯坦－俾路支省（Sistan-Baluchestan）首府薩赫丹（Zahedan）的司法中心；綜合該省司法高層與警方的說法，3名槍手身穿掛有爆裂物的背心，試圖假扮為訪客進入法院大樓，除了開槍還曾朝法院大樓投擲1枚手榴彈，最後皆已遭執法人員擊斃。

    與巴基斯坦以及阿富汗接壤的希斯坦－俾路支省，位於伊朗首都德黑蘭東南方約1200公里處；當地局勢動盪，充斥少數民族俾路支族的反叛勢力；伊朗媒體稱這起槍擊案的犯案者，正是俾路支族的聖戰組織「正義之軍」。「正義之軍」是伊斯蘭教遜尼派好戰組織，其宗旨為反對希斯坦－俾路支省對遜尼派穆斯林與俾路支族的歧視；其總部設於巴基斯坦，但活躍於伊朗境內。

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