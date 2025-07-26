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    認定戒嚴造成人民精神損害 法院判尹錫悅須賠償每人10萬韓元

    南韓法院25日一審判決南韓前總統尹錫悅須為去年12月3日晚緊急戒嚴，造成104名原告的精神損害，每人支付10萬韓元（約2130台幣）賠償金。（美聯社檔案照）

    南韓法院25日一審判決南韓前總統尹錫悅須為去年12月3日晚緊急戒嚴，造成104名原告的精神損害，每人支付10萬韓元（約2130台幣）賠償金。（美聯社檔案照）

    2025/07/26 22:32

    〔編譯管淑平／綜合報導〕因緊急戒嚴事件遭彈劾下台的南韓前總統尹錫悅，遭民間團體求償精神損害，南韓法院25日一審判決原告勝訴，尹錫悅須向104名原告，每人支付10萬韓元（約2130台幣）賠償金。

    南韓《東亞日報》26日報導，首爾中央地方法院民事審判第2獨任庭，25日做出上述判決。這是法院首次認定，尹錫悅去年12月3日晚緊急戒嚴之舉，造成民眾精神損害，而且民眾有權要求賠償，今後可能還會有類似訴訟提出。

    法官指出，尹錫悅違憲、違法的緊急戒嚴令，導致國會癱瘓，違背了其身為總統負有維護國民生命權、自由和尊嚴的職責，「很明顯地，看到此場景（戒嚴）的國民，承受恐懼、不安和羞恥心等精神上的痛苦」，因此，被告有義務向原告支付精神損害賠償金。法官定出，「被告向原告（每人）支付10萬韓元和延遲損失金（即利息）」，延遲損失金之計算，以尹錫悅收到訴狀的第二天4月30日起，每年12%利率計算。

    尹錫悅尚未決定是否上訴。由於法院命令立即承認判決效力的「臨時執行」，若尹錫悅不立即支付賠償金，就將持續加計利息。不過，若二審翻案，原告則須返還賠償金和利息。

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