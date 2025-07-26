小孩不看iPad也能乖乖吃飯！ 美爸媽曝餐桌教養密技

歐美家長堅持無3C用餐，讓親子關係變得更緊密自然。示意圖。（法新社）

2025/07/26 22:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在數位洪流中，有些家長選擇逆流而上，堅持讓孩子在沒有數位工具陪伴下學會吃飯與交談。國外有不少父母推行「餐廳訓練」，藉由模擬用餐情境，引導孩子在公共空間中守秩序、懂禮儀，甚至學會與人眼神交流。

根據《紐約郵報》報導，來自布魯克林（Brooklyn）的語言治療師博克瑟（Jamie Boxer）長期帶著2名年幼子女出入餐廳，堅持「零螢幕」用餐方式，透過公開平台，專門分享適合親子的餐廳。她認為，若孩子從小就習慣無需數位裝置的用餐環境，將來在人際溝通上也能更自在。

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美國父母正在積極擺脫所謂的「iPad小孩」困境，這種依賴裝置的現象不僅與孩童行為問題相關，還成為家庭衝突的導火線。研究指出，父母每年平均花96小時與孩子為螢幕使用爭執，並有67%的受訪者擔心錯失與孩子的重要相處時光。

禮儀顧問漢伯特（Mariah Grumet Humbert）則建議，若希望孩子在外就餐時表現得宜，應先在家中「扮家家酒」實施預演。她鼓勵家長從教孩子鋪桌布、擺餐具做起，再談聲量控制與對服務人員的基本禮貌，將禮儀視為一種「超能力」。

紐約布朗克斯（Bronx）的社工拉米瑞茲（Rosdaly Ramirez）也分享，自從拔掉家中電視、禁止餐廳滑手機後，3個兒子竟能自發進行互動遊戲，還能安靜等待上菜。她說：「我們不再讓科技當保母，現在的用餐時間更有溫度。」

佛州與阿拉巴馬州的家長也紛紛投入這場「無螢幕教養」革命，讓孩子自己點餐、參與點菜過程，到一邊玩桌邊遊戲培養觀察力，不僅訓練孩子社交能力，也增進親子情感。來自多倫多的哈爾平（Tory Halpin）甚至讓孩子從小不知道什麼是iPad，居住在倫敦的摩根（Hannah Morgan）更自豪地說，2歲女兒早已成為餐廳裡最乖的小客人。

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