川普擅長轉移焦點避禍 這回卻難靠這招掙脫「富豪淫魔案」泥淖

美國聯準會主席鮑爾（右）24日仔細端詳來此視察的美國總統川普（左）提供的1張有關聯準會建設成本的文件。（法新社）

2025/07/26 21:38

〔編譯張沛元／綜合報導〕身為公眾人物，美國總統川普的諸多超級能力之一，長期以來包括轉移焦點、逃避與一概不認帳。

但值此白宮忙於抵擋川粉基本盤對已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）一案的不滿之際，川普企圖靠罵記者、堅稱無辜，以及轉移焦點等老招脫身的做法，看似全不管用；外界要求揭露艾案內幕的呼聲不減反增，特別是希望能公布據稱川普也榜上有名的艾普斯坦恩客名單。

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金融家出身的艾普斯坦被控為國際級政要名流提供未成年人性服務，2019年時被發現不明不白地死於獄中；川普去年競選時曾拿當局包庇艾案來攻擊民主黨，豈料該攻擊竟如被迴力鏢般打到他自己身上。

前川普競選團隊發言人、共和黨策士麥奎爾（Erin Maguire）說，對極擅長帶風向的川普及其政府而言，這回要靠轉移焦點來化險為夷的難度顯然更高。相較於川普首度執政時的政治危機（包括兩度被彈劾以及通俄門醜聞），呼籲公布艾案真相的主力不是政敵或川黑，而是川粉。

川普多年來一直對川粉灌輸陰謀論，其顧問團也曾煽動有關艾案的陰謀論，但卻隨著川普回鍋白宮而改口稱之毫無意義。豈料此舉這回並未奏效，因為川粉長年來堅信當局掩蓋艾案牽扯的權貴淫亂內幕，絕非川普三言兩語就能翻盤逆轉。川普批評者、共和黨籍的喬治亞州前副州長、鄧肯（Geoff Duncan）說，川普十年幾乎一直在搞一個以宣傳為基礎的龐氏騙局，現在終於要自食惡果。

川普近期為擺脫艾案陰影的轉移焦點策略，包括斥責在白宮內閣室提問艾案的記者、在美國國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）的協助下指控歐巴馬當年處理「通俄門」情報時涉嫌叛國，以及24日上門踢館聯準會（FED），並與FED主席鮑爾（Jerome Powell）就建設成本發生爭執。

共和黨策略師布托德（Brad Todd）認為，找鮑爾的碴比牽拖歐巴馬更有效，因為翻老帳不是合適的轉移焦點的手法，但造訪FED卻能凸顯經濟承受力與挑戰聯邦政府機構。「我要是川普，我會每天都去FED，直到利率調降。」

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