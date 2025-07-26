為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普擅長轉移焦點避禍 這回卻難靠這招掙脫「富豪淫魔案」泥淖

    美國聯準會主席鮑爾（右）24日仔細端詳來此視察的美國總統川普（左）提供的1張有關聯準會建設成本的文件。（法新社）

    美國聯準會主席鮑爾（右）24日仔細端詳來此視察的美國總統川普（左）提供的1張有關聯準會建設成本的文件。（法新社）

    2025/07/26 21:38

    〔編譯張沛元／綜合報導〕身為公眾人物，美國總統川普的諸多超級能力之一，長期以來包括轉移焦點、逃避與一概不認帳。

    但值此白宮忙於抵擋川粉基本盤對已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）一案的不滿之際，川普企圖靠罵記者、堅稱無辜，以及轉移焦點等老招脫身的做法，看似全不管用；外界要求揭露艾案內幕的呼聲不減反增，特別是希望能公布據稱川普也榜上有名的艾普斯坦恩客名單。

    金融家出身的艾普斯坦被控為國際級政要名流提供未成年人性服務，2019年時被發現不明不白地死於獄中；川普去年競選時曾拿當局包庇艾案來攻擊民主黨，豈料該攻擊竟如被迴力鏢般打到他自己身上。

    前川普競選團隊發言人、共和黨策士麥奎爾（Erin Maguire）說，對極擅長帶風向的川普及其政府而言，這回要靠轉移焦點來化險為夷的難度顯然更高。相較於川普首度執政時的政治危機（包括兩度被彈劾以及通俄門醜聞），呼籲公布艾案真相的主力不是政敵或川黑，而是川粉。

    川普多年來一直對川粉灌輸陰謀論，其顧問團也曾煽動有關艾案的陰謀論，但卻隨著川普回鍋白宮而改口稱之毫無意義。豈料此舉這回並未奏效，因為川粉長年來堅信當局掩蓋艾案牽扯的權貴淫亂內幕，絕非川普三言兩語就能翻盤逆轉。川普批評者、共和黨籍的喬治亞州前副州長、鄧肯（Geoff Duncan）說，川普十年幾乎一直在搞一個以宣傳為基礎的龐氏騙局，現在終於要自食惡果。

    川普近期為擺脫艾案陰影的轉移焦點策略，包括斥責在白宮內閣室提問艾案的記者、在美國國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）的協助下指控歐巴馬當年處理「通俄門」情報時涉嫌叛國，以及24日上門踢館聯準會（FED），並與FED主席鮑爾（Jerome Powell）就建設成本發生爭執。

    共和黨策略師布托德（Brad Todd）認為，找鮑爾的碴比牽拖歐巴馬更有效，因為翻老帳不是合適的轉移焦點的手法，但造訪FED卻能凸顯經濟承受力與挑戰聯邦政府機構。「我要是川普，我會每天都去FED，直到利率調降。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播