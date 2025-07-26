《路透》報導大罷免失敗：對民進黨與賴總統的沉重打擊

大罷免案今（26日）進行首波投票，國民黨24位立委罷免案全部不成立。（記者塗建榮攝）

2025/07/26 21:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣史上最大規模的立委罷免案今（26日）進行首波投票，針對國民黨24位立委的罷免案全數遭到否決。外媒《路透》報導指出，這次罷免行動的失利，對執政的民進黨及總統賴清德來說，是一次「沉重的打擊」。

根據《路透》報導，這波罷免行動原本被部分支持者視為向中國傳遞政治訊號的機會，同時也可望讓民進黨在立法院重整戰局，奪回主導權。但隨著24位國民黨立委全數安全過關，賴政府未能藉由罷免改變國會格局，對民進黨的政治戰略形成明顯挫折。

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報導指出，民進黨去年總統大選中贏得總統寶座，卻失去國會多數，導致執政團隊施政處處受阻。反對陣營掌控立法院後，積極推動法案、刪減預算，尤其在國防預算與國安相關議題上，與賴政府立場多所牴觸，使行政部門推動政策更加困難。

報導也提到，這次罷免案在中國方面引發高度關注。中國國台辦與官媒多次評論罷免事件，立場與國民黨某些說法高度一致，引發外界對中國介入台灣政治的疑慮。台灣政府則指控，北京對這次投票進行「前所未見的干預」，包括軍事施壓與假訊息操作，企圖影響選民判斷。

民進黨立院黨團幹部吳思瑤對此表示，民進黨尊重選民決定，但這次也讓全台人民看見中國介入台灣民主的方式與程度。她強調，未來民進黨會更加堅定走「反共、挺台灣」的路線。

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