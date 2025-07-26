為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    大馬生活成本高昂引民怨 近2萬人示威籲首相安華下台

    馬來西亞人民聚集在首都吉隆坡抗議示威，要求首相安華下台。（歐新社）

    馬來西亞人民聚集在首都吉隆坡抗議示威，要求首相安華下台。（歐新社）

    2025/07/26 21:55

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）今（26日）上演大規模抗議活動，將近2萬人上街示威，要求首相安華（Anwar Ibrahim）辭職下台。

    《路透》報導，據警方估算，至少有1萬8000人參與示威活動，大多人皆身著黑色T恤與黑色頭帶，手持「安華下台」等類似標語；造成大馬人民民怨沸騰的因素，除了生活成本上漲外，政府未能實現改革承諾也是原因之一。

    安華2022年以改革派形象上台擔任首相，但他上任後為提高政府收入，而推行了某些爭議政策，包含提高銷售與服務稅、調整補貼等等，因而招致批評，部分民意認為這些舉措會導致物價上升。

    年僅23歲的抗議者努爾（Nur Shahirah Leman）說，她對政府開徵新稅，以及針對大型企業徵收高額電費的政策感到擔憂，她覺得這些費用最終會轉嫁給消費者。

    除了民生議題，安華還面臨著司法干預的指控，與反貪不力的批評，例如馬來西亞檢方撤銷與政府結盟人士的貪腐指控，還有最高法官的任命被推遲等爭議事件，但他多次否認干預司法。

    本月剛滿100歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）也參加了此次集會，他在集會上對群眾發表演說時指控，安華濫用權力打壓政治對手，「清白的人被起訴，做錯事的人卻被縱容。」

    安華過去曾是馬哈迪的門生，這對從師徒轉變為政敵的政治人物，已主導馬來西亞政壇近30年，兩人曾於2018年聯手推翻長期執政的國民陣線政府，但這個聯盟不到2年就因內鬥而垮台。

    馬來西亞警方估計，至少有1萬8000人參與示威。（美聯社）

    馬來西亞警方估計，至少有1萬8000人參與示威。（美聯社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播