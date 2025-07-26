大馬生活成本高昂引民怨 近2萬人示威籲首相安華下台

馬來西亞人民聚集在首都吉隆坡抗議示威，要求首相安華下台。（歐新社）

2025/07/26 21:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）今（26日）上演大規模抗議活動，將近2萬人上街示威，要求首相安華（Anwar Ibrahim）辭職下台。

《路透》報導，據警方估算，至少有1萬8000人參與示威活動，大多人皆身著黑色T恤與黑色頭帶，手持「安華下台」等類似標語；造成大馬人民民怨沸騰的因素，除了生活成本上漲外，政府未能實現改革承諾也是原因之一。

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安華2022年以改革派形象上台擔任首相，但他上任後為提高政府收入，而推行了某些爭議政策，包含提高銷售與服務稅、調整補貼等等，因而招致批評，部分民意認為這些舉措會導致物價上升。

年僅23歲的抗議者努爾（Nur Shahirah Leman）說，她對政府開徵新稅，以及針對大型企業徵收高額電費的政策感到擔憂，她覺得這些費用最終會轉嫁給消費者。

除了民生議題，安華還面臨著司法干預的指控，與反貪不力的批評，例如馬來西亞檢方撤銷與政府結盟人士的貪腐指控，還有最高法官的任命被推遲等爭議事件，但他多次否認干預司法。

本月剛滿100歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）也參加了此次集會，他在集會上對群眾發表演說時指控，安華濫用權力打壓政治對手，「清白的人被起訴，做錯事的人卻被縱容。」

安華過去曾是馬哈迪的門生，這對從師徒轉變為政敵的政治人物，已主導馬來西亞政壇近30年，兩人曾於2018年聯手推翻長期執政的國民陣線政府，但這個聯盟不到2年就因內鬥而垮台。

馬來西亞警方估計，至少有1萬8000人參與示威。（美聯社）

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