尼安德塔人非食肉霸主 研究：吃蛆攝取蛋白質

模擬尼安德塔人的塑像。（美聯社檔案照）

2025/07/26 20:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國學者25日發表一份研究，可能會改寫對人類遠古近親尼安德塔人（Neanderthals）飲食習慣的認知。尼安德塔人骨骸中的化學特徵顯示，他們並非那麼嗜吃肉，除了野生動物的肉，還有另一個重要的蛋白質來源：蛆。

英國《衛報》25日報導，美國密西根大學、普渡大學合作的這份研究，推翻先前認為尼安德塔人是「超級食肉者」（hypercarnivores）的看法，這種遠古人類食肉量並非如之前認為的那麼驚人，而是會將獵得的動物保存數月，「存肉養蛆」來吃。密西根大學人類學名譽教授史佩斯（John Speth）說，「尼安德塔人不是超級食肉者，他們的飲食有所不同」，「蛆很可能是一種主要食物」。

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之前認為尼安德塔人大量食肉，位居食物鏈頂端，是因為其骨骸中重氮含量，也就是質量數大於14的氮同位素。氮會在生物消化食物中的蛋白質時累積在體內，較輕形式的氮「氮-14」比重氮「氮-15」更易被排出，因此食物鏈每上一階，就會累積更多重氮。

但是研究人員認為，尼安德塔人沒辦法消耗要達到其骨骸重氮量對應的肉量，「人類每公斤體重最多僅能承受約 4公克蛋白質，而獅子等動物，可以安全地承受此數量2到4倍的蛋白質」。為了解開謎團，普渡大學生物考古學家畢斯里（Melanie Beasley），利用研究用的人體腐肉與蛆蟲，測量氮-15變化，結果顯示，腐肉的氮-15僅小幅上升，蛆蟲卻高得多。畢斯里說，尼安德塔人儲存的動物屍體也會發生同樣的情況。

這份25日在《科學先端》（Science Advances）期刊發表的報告指出，尼安德塔人並不是大量吃肉，而是吃蛆累積高濃度的重氮。

格拉斯哥大學史前考古學教授哈迪（Karen Hardy）指出，蛆本身就是蛋白質、脂肪和必需胺基酸的一大來源，「對尼安德塔人來說，這是很自然的選擇」；「說尼安德塔人是頂級食肉者，是無稽之談，從生理上而言也不可能」，這份研究的解釋合乎邏輯，又前所未有地清楚說明其化石中呈現的高氮訊號。

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