為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國少子化加劇！ 幼兒園4年倒了4萬家

    近年，中國幼兒園掀起倒閉潮。（法新社）

    近年，中國幼兒園掀起倒閉潮。（法新社）

    2025/07/26 22:37

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全球少子化危機加劇，連擁有14億人口的中國，幼兒園數量在近4年間，都減少了約4分之1，共造成4萬所幼兒園關門大吉。

    英媒《金融時報》報導，中國教育部統計，2020年至2024年間，中國幼兒園的學童人數，從高峰時期的4800萬人，減少了1200萬人；幼兒園的數量也從2021年的29.5萬所，銳減了近4.15萬所，目前只剩下25萬所。

    據報導，中國在2016年停止了實施36年的「一胎化」政策，但中國的死亡人數還是高於出生人數，且中國人口已連續3年下滑。中國去（2024）年的出生人數，雖較2023年創下的歷史低點，上升了約52萬，達到930萬人，可依舊比2017年的1790萬高點，減少了近一半的人數。

    中國浙江一家幼兒園業者，在2023年把1間可容納270名孩童的園區，改建為擁有42張床位的養老院，該業者估計，其所在的社區已有高達9成私立幼兒園倒閉。雖然這名業者旗下的其他幼兒園，還有共150名兒童，但與高峰期的約1000名相比，依然少之又少。

    香港科技大學的教授建議，中國政府可以重新分配因學生人數下降，而節省下來的教育資源，以用於提高教育體系的整體品質，例如提供更好的嬰幼兒日托環境，或是投資在高等教育等，亦可以考慮改革「高考」，這類決定學生升學命運的極大壓力制度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播