中國少子化加劇！ 幼兒園4年倒了4萬家

近年，中國幼兒園掀起倒閉潮。（法新社）

2025/07/26 22:37

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球少子化危機加劇，連擁有14億人口的中國，幼兒園數量在近4年間，都減少了約4分之1，共造成4萬所幼兒園關門大吉。

英媒《金融時報》報導，中國教育部統計，2020年至2024年間，中國幼兒園的學童人數，從高峰時期的4800萬人，減少了1200萬人；幼兒園的數量也從2021年的29.5萬所，銳減了近4.15萬所，目前只剩下25萬所。

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據報導，中國在2016年停止了實施36年的「一胎化」政策，但中國的死亡人數還是高於出生人數，且中國人口已連續3年下滑。中國去（2024）年的出生人數，雖較2023年創下的歷史低點，上升了約52萬，達到930萬人，可依舊比2017年的1790萬高點，減少了近一半的人數。

中國浙江一家幼兒園業者，在2023年把1間可容納270名孩童的園區，改建為擁有42張床位的養老院，該業者估計，其所在的社區已有高達9成私立幼兒園倒閉。雖然這名業者旗下的其他幼兒園，還有共150名兒童，但與高峰期的約1000名相比，依然少之又少。

香港科技大學的教授建議，中國政府可以重新分配因學生人數下降，而節省下來的教育資源，以用於提高教育體系的整體品質，例如提供更好的嬰幼兒日托環境，或是投資在高等教育等，亦可以考慮改革「高考」，這類決定學生升學命運的極大壓力制度。

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